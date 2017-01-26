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موقع أسترالي: مالكولم تيرنبول معتوه وخادم لأوباما
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يبدو رئيس وزراء أستراليا كالمعتوه بينما يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ القرارات الحاسمة.
فشل تيرنبول في قيادة أستراليا، وألغى إرادة الدولة، وانساق وراء أوباما وكلينتون، وأمسك بذيل معطفهما.
وبات واضحا أن تيرنبول اعتاد مشاهدة شبكة سي إن إن الأمريكية أكثر من الاستماع إلى الشعب الأسترالي.
الرسالة التي يصرخ بها الأستراليون عالية وواضحة، إنهم لا يريدون موجة هجرة جماعية، ويرغبون أن تكون أستراليا أسترالية بالفعل.
وخسر رئيس وزراء أستراليا فرصة ذهبية لقيادة دولته إلى الطريق الصحيح، وقرر ركوب قطار أوباما-كلينتون، الذي أصبح الآن مجرد حطام.
الحقيقة الآن جلية في أمريكا، حيث بات ترامب حاكما للولايات المتحدة.
مالكولم تيرنبول رجل سهل الانقياد وكان خادما مخلصا لأوباما دائما ما يقول له "نعم" .
وتلقى تيرنبول ضربة جديدة بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي الجديد قرارات ضد فيض المهاجرين القادمين من 7 دول هي سوريا وإيران والعراق والصومال وليبيا واليمن والسودان.
تيرنبول باع الشعب الأسترالي لصالح أوباما وكلينتون ويوشك الآن على دفع الثمن.
وأصبح الاتفاق الذي أبرمه تيرنبول ووزير الهجرة بيتر دوتون مع أوباما في نوفمبر الماضي بشأن استقبال الولايات المتحدة لطالبي اللجوء المتواجدين في جزيرتي مانوس وبابوا نيو غينيا في حكم الميت بعد تولي ترامب مقاليد الأمور.
قائد الحزب العمالي الأسترالي وزعيم المعارضة الفيدرالي بيل شورتن لا يرجى منه خيرا هو الآخر.
السياسية الوحيدة الأسترالية التي تمتلك هذا النوع من شجاعة ترامب هي زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون.
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