بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف التقرير الديموغرافي لعام 2016 بشأن مدى معقولية أسعار الوحدات السكنية، أن القطاع العقاري في أستراليا بين الأسواق الأكثر غلاء في العالم.

وجاءت مدينة سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز كثاني أكثر أسواق القطاع العقاري غلاء في العالم بعد هونج كونج، بحسب مؤسسة "ديموغرافيا" صاحبة الاستطلاع.

وجاء التقرير بعد يوم من إعلان غلاديز برجيكليان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز الجديدة أن إتاحة المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة بين أبرز أولوياتها.

وتم اختيار بريجيكليان وزير الخزانة لتخلف مايك بيرد الذي استقال فجأة من منصبه كرئيس حكومة نيو ساوث ويلز.

الأكثر دهشة في التقرير أن أستراليا امتلكت 4 مراكز بين أكثر 10 مدن العالم غلاء عقاريا، حيث شملت سيدني و"تويد هيدز" و وWingecarribee وملبورن" في المراكز 2، و7، و8، و10 على التوالي.

يذكر أن كلا من "تويد هيدز" وWingecarribee من المناطق الإقليمية بأستراليا التي يفترض أن تكون أقل غلاء في القطاع العقاري.

وتمثل تلك النتائج مفاجاة كبيرة قياسا لان الاستطلاع شمل منافسة بين أكبر مدن العالم الرئيسية مثل لندن ونيويورك، ولذلك فإن احتواء القائمة على مدن إقليمية استرالية يفترض أنها أقل ديكناميكية أدهش الكثير من المراقبين.

بيد أن استطلاع 2012 لمؤسسة ديموغرافيا شمل مفاجأة مماثلة حينما تضمنت قائمة أكثر 5 مدن غلاء في أسعار القطاع العقاري مدينة بورت ماكواري الإقليمية الأسترالية التي تقع في نيو ساوث ويلز.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا