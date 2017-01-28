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مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: livetradingnews.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مؤسس منظمة &quot;تمرد المستوطنين الأستراليين&quot;: نرغب في حظر المسلمين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال نيل إريسكون مؤسس Australian Settlers Rebellion (تمرد المستوطنين الأستراليين)إن المنظمة ترغب في تفعيل حظر كامل لهجرة المسلمين إلى أستراليا، وإجراء تحقيق حول الإسلام، ومعرفة إذا ما كان دينا أم أيديولوجية، مشيرا إلى تأييده الكامل للسياسية بولين هانسون.

وتابع أن الهدف من تأسيس المنظمة يتمثل في دحض مصطلح "نحن جميعا مهاجرون" وتعليم شباب أستراليا إن هنالك فارقا كبيرا بين كونك مهاجرا ومستوطنا.

وفسر ذلك قائلا: "المهاجر قد يحمل معه طموحات شريرة لتدمير هذا الوطن، لكن المستوطن يريد بناء أستراليا واتباع تقاليده".

ونفى إريكسون أن يكون الهدف من إنشاء المنظمة عنصريا وتابع: " لدينا العديد من الأعضاء ليسوا من ذوي البشرة البيضاء، ومن اليهود والأسيويين والأبورجينز ولا توجد لدينا مشكلة مع أي شخص يحب هذا البلد، ويحترم تاريخنا وتقاليدينا، لكننا لا نخاف أن نسمي المشكلات بمسمياتها فنقول مثلا " الجرائم الإفريقية" أو "الجريمة الإسلامية".

وحول التحالفات السياسية في استراليا، قال إريكسون إن المنظمة اختارت تأييد السيناتورة بولين هانسون زعيمة حزب "أمة واحدة" واصفا إياها بأنها "ترامب أستراليا".

وانتقد إريكسون الحزب الليبرالي بسبب السماح باستقبال المزيد من المهاجرين المسلمين في البلاد، معتبرا أن ذلك يمثل خطرا على أستراليا ضاربا المثل بما حدث في حصار مقهى ليندت بسيدني على أيدي المهاجر الإيراني هارون مؤنس.

ورأى إريكسون أن المجال السياسي بات مفتوحا لحزب محافظ حقيقي مثل "أمة واحدة" لانتزاع بعض السلطة من الحزبين الرئيسيين الليبرالي والعمالي.

 

المصدر: livetradingnews.com
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