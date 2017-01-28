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بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - طالما يتشدق السياسيون الاستراليون والمعلقون الاجتماعيون بمصطلح "الفرص العادلة"، والمساواة التي تعني منح فرصة معقولة للجميع دون تمييز، لكن الحقيقة والأرقام تشير إلى أن ذلك مجرد نظريات لا علاقة بها بأرض الواقع.
وبرغم الاختلافات الأيديولوجية، لكن آخر 4 رؤساء لحكومة أستراليا استخدموا المصطلح المذكور.
كيفن رود، وقتما كان زعيما للمعارضة العمالية، استخدم المفهوم أثناء انتقاده لإصلاحات حكومة هوارد تتعلق بالعلاقات العمالية.
وفي ديسمبر 2011، قالت رئيسة الوزراء آنذاك جوليا جيلارد: "نحن شعب نقدر الشراكة والفرص المتساوية"، في سياق دفاعها عن خطة التأمين ضد العجز.
فكرة الفرص العادلة ليست مقتصرة على حزب العمال، فقد سبق لروبرت مينزيس ومالكولم فريزر استخدام المصطلح في خطابات انتخابية.
رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول قال عندما كان يناقش إصلاحات ضريبية عام 2015: "لدينا ثقافة فريدة جدا في أستراليا، ومزيج من الرأسمالية والسوق الحرة، جنبا إلى جنب مع ثقافة الفرص المتساوية واعتناء كل منا بالآخر".
وفي المناقشات المرتبطة بالموازنة الفيدرالية عام 2014، أثير المصطلح بدعوى أن الموازنة تضع أعباء على العائلات محدودة الدخل.
المصطلح يعني أن كافة المواطنين لديهم نفس الفرصة على تطوير قدراتهم الطبيعية بغض النظر عن خلفياتهم.
وعلى سبيل المثال، من الخطأ أن يتم التمييز بين طفل من الطبقة الكادحة وآخر ينتمي للطبقة الموسرة بسبب اختلاف نوعية المدارس التي يلتحق بها كل منهما.
القضاء على الفقر أحد الجهود المفترض ارتباطها بمصطلح الفرص المتساوية.
لكن الوضع يختلف على أرض الواقع، فقد كان "معامل جيني" للدخل المتاح للعائلة الاسترالية 0.2 عام 1980، ثم 0.309 عام 1995 ثم أصبح 0.334 عام 2010 وهو ما يعني زيادة مطردة في اللامساواة.
وفي 2011، كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استنادا على إحصائيات تم حسابها عام 2008 أن متوسط الدخول السنوية لأغنى 10 % من الأستراليين يزيد 10 أضعاف عن أفقر 10 %.
ورغم أن أستراليا أكثر مساواة من الولايات المتحدة، لكن معدل المساواة لديها أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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