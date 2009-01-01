يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في 26 يناير من كل عام تحتفل أستراليا بذكرى وصول أول أسطول بحري بريطاني، على شواطئها والمكون من 11 باخرة، عام 1788، فيما يعرف باسم "يوم أستراليا الوطني".

وكما ترون، فإن هذه الذكرى لا تؤبن مثلا للتخلص من الاضطهاد الديني كما في نموذج الولايات المتحدة، أو تاسيس نظام سياسي جديد، مثلما حدث في فرنسا.

أستراليا البريطانية كان بمثابة خلق لقرار استعماري، واستمرار الروابط بالملكية البريطانية رغم ظهور سياسيين جمهوريين على فترات متباعدة روجوا لاستقلال استراليا عن التاج البريطاني لا سيما في القرن التاسع عشر.

لكن رغم ذلك، تزايد الحماس للبقاء في بوتقة الإمبراطورية البريطانية في النصف الأول من القرن العشرين.

كان الأستراليون أستراليين وبريطانيين في نفس الوقت، وحدث نوع من التباهي بأن الأستراليين أكثر بريطانية من سكان لندن أنفسهم.

الحقيقة أن لندن كانت عاملا للجذب داخل المملكة البريطانية باعتبارها مدينة عالمية على نحو لم تكن تعهده أستراليا.

وتنامى الإحساس بأن بريطانيا جزء لا يتجزأ من أستراليا، وتم تكريس الاحتفال باليوم الوطني باعتباره إشارة على عدم الرغبة في التخلص من التاج البريطاني.

وقال السياسي بن شيفلي عام 1948: "الأستراليون يعرفون أن مستقبلنا يرتبط ببريطانيا، ليس فقط عبر العرق والنسب ولكن لأسباب عملية وصلدة".

وفي عام 1950، كانت بريطانيا ما زالت تستحوذ على 38.7 % من صادرات الأستراليين، وانخفضت النسبة إلى 26 % عام 1960.

صدمة انحدار الامبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية كانت شديدة التأثير على أستراليا، وأثرت سلبا على العلاقات بينهما.

ورغم استمرار الموروثات الاجتماعية والثقافية والسياسية المشتقة من بريطانيا، لكن أستراليا مضت قدما في تشكيل هويتها المنفصلة.

بيد أن العلاقات القديمة بين أستراليا وبريطانيا تغيرت واتجهت بوصلة تحالفات أستراليا إلى الولايات المتحدة وآسيا أكثر من المملكة المتحدة.

الروابط التجارية بين الدولتين تضاءلت، لكن يوم أستراليا مستمر في الاحتفاء بأصل أستراليا البريطانية، في إحساس يمكن أن يرتبط بمفاهيم استعمارية.

لم يعد هناك حاجة لمثل هذا الاحتفال لا سيما وأن أستراليا بالفعل لم تعد مرتبطة ببريطانيا.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا