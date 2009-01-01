أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تخاطر ولاية فيكتوريا بخلق نظام قضائي مفرط في العقوبات تجاه المراهقين والشباب، وهو ما يجعل الظروف مهيأة لخلق أزمة "دون دايل" جديدة، بحسب تحذيرات خبراء في القانون الجنائي.

الجمعة، اتخذت جيني ميكاكوس وزير الأطفال والعائلات بولاية فيكتوريا الموقف الأكثر تشددا حتى الآن في أعقاب استمرار شغب المحتجزين في مركزي احتجاز "مالمسبيري" و"باركفيل" المخصصين لمعاقبة الشباب.

وأعلنت ميكاكوس منح القائمين على حراسة المرفقين سلطات استخدام أسلحة إضافية بخلاف الهراوات ورذاذ الفلفل الحار للسيطرة على النظام العام.

وأعقب ذلك تعديلات أخرى تم تقديمها خلال الشهرين الماضيين بهدف تشديد الإجراءات على جرائم الشباب، وتتضمن فترات احتجاز أطول، وبرامج تحفيز على السيطرة، وإضافة اتهامات أخرى تستهدف البالغين الذين يستغلون الأطفال في ارتكاب جرائم.

وكانت انتهاكات تتعلق بمعاملة المحتجزين من المراهقين في مركز دون دايل بداروين قد دفعت رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول إلى إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق ملكية العام الماضي.

وشهدت مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا اضطرابات في الماضي، لكن التطورات الجديدة باتت مصدر قلق واضح لميكاكوس ورئيس حكومة الولاية دانيال أندروز.

وفي نوفمبر الماضي، تسببت أعمال شغب في إلحاق أضرار واسعة بمركز احتجاز باركفيل على مدى أكثر من 24 ساعةـ حتى أنه بعد مرور أكثر من شهرين ما زالت عمليات إصلاح التلفيات تجرى على قدم وساق.

وبلغت الخسائر 2 مليون دولار، حيث خرب السجناء الجدران والكاميرات الأمنية وألحقوا تلفيات في الأسقف، ولم يتم السيطرة على الشغب إلا بعد جلب قوات مكافحة الشغب والاستعانة بالكلاب البوليسية.

وبالرغم من اعتراض محاميي حقوق الإنسان، لكن ميكاكوس قررت نقل بعض المتهمين إلى سجن باروون للكبار مشدد الحراسة الأمنية.

وعلاوة على ذلك، أمرت بمراجعة شاملة بالنظام القضائي المتعلق بالشباب،وغيرها من الإجراءات التي يخشى الخبراء أن تتسبب في تفجير الوضع أكثر.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا