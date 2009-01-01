- اتفاق مبدئي على القانون «المختلط» وخلاف حول الدوائر الانتخابية
- أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"
- يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني
- ردود فعل على معادلة عون: «قانون جديد.. أو الفراغ»
- صحة الأسد هي العلّة
- ترامبو والبلقان والقاع السوري الذي سيبلعه وجوقته
- 90 مليون دولار مساعدات قدمها السلطان عبد الحميد الثاني لأميركا قبل 120 عاماً.. هذه دوافعه
- المسيحيون مستثنون.. ترامب يغلق أبواب أميركا بوجه 7 دول إسلامية ويعطي الأولوية لمسيحيي سوريا
- طهران تجهز نصر الله لقيادة الميليشيات الطائفية بالمنطقة
- نيويورك تايمز: ماذا طلب ترامب لحرب "داعش" ولسوريا؟
- قصص منسية لمسلمين ساعدوا اليهود في الهولوكست
- النص الكامل لمسودة دستور سوريا "الروسي" بالعربية (وثيقة)
- بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
- قانون الانتخاب: احتيال على النسبية
- بالفيديو.. استخدام حليب الحمير في تركيا لعلاج امراض السرطان والتهاب الكبد والربو
- هل بقي بوتين على وعده لترامب؟
- العلويون في وضعهم الجديد بعد الثورة وسقوط النظام الاسدي
- تأويل أميركا ... على هامش الترامبيّة ودروسها
- ترامب يسقط حجج إقامة مناطق آمنة احتمالاتها إلى تقاسم نفوذ أو ستاتيكو؟
- عون: بالنسبية تتمثل الأكثريات والأقليات وموقفي من قانون الانتخاب ليس ضد أي طائفة
- قهوجي: التهديدات مستمرة بعد "الكوستا"
- مانشيت:بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل... وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط
- حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد... القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية
- العالم بانتظار أول "تريليونير" في تاريخه.. من هو؟!
- تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب
ترامب يقتل الاتفاق مع أستراليا حول اللاجئين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على ما يبدو، سيتسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض عدد اللاجئين الذين تستوعبهم الولايات المتحدة في قتل اتفاق أبرمته إدارة أوباما مع الحكومة الأسترالية بشأن طالبي اللجوء في مركزي احتجاز ناورو ومانوس.
ووقع ترامب صباح السبت قرارا تنفيذيا بتقليل جذري للمهاجرين القادمين من دول ذات أغلبية إسلامية مع حظر منح تأشيرات للقادمين من العراق وسوريا أو أي دولة أخرى مثيرة للقلق لمدة 90 يوم.
ويتوقع أن تضم القائمة أقطارا أخرى مثل إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وتم منع السوريين من دخول الولايات المتحدة كلاجئين لأجل غير مسمى، علاوة على تعليق استقبال أمريكا لأي لاجئين جدد لمدة 120 يوما.
القرار كذلك يخفض عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة عام 2017 إلى 50000، بينما كان العدد 117 ألف لاجئ عام 2016.
ومن المتوقع أن يرتبط القرار بعواقب في شتى أرجاء العالم، لا سيما وأن الولايات المتحدة على مدى عقود كانت إحدى أكبر الدول امتصاصا للاجئين.
قرارات ترامب تؤثر سلبا على الاتفاق الذي وقعه مالكولم تيرنبول وأوباما في نوفمبر الماضي والذي وافقت الولايات المتحدة بموجبه على استقبال بعض طالبي اللجوء بمركزي احتجاز تابعين لأستراليا في مانوس ببابوا غينيا الجديدة وناورو.
نحو 20 ألف من طالبي اللجوء محتجزون في المركزين المذكورين، بينهم من يتواجد منذ اكثر من 3 سنوات.
وشهد المركزان حوادث قتل وعنف وانتهاكات جنسية وسوء معاملة ورعاية صحية فقيرة ومحاولات انتحار.
طالبو اللجوء الإيرانيون يمثلون المجموعة الأكبر في مانوس وناورو، كما أن هناك عددا ملحوظا من الإيرانيين والسودانيين والصوماليين، وهي جنسيات ترتبط بالتشديدات الأمريكية الجديدة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أنباء عن اغتيال بشار الأسد واعلام النظام يتحدث عن جلطة
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- العلويون في وضعهم الجديد بعد الثورة وسقوط النظام الاسدي
- المسيحيون مستثنون.. ترامب يغلق أبواب أميركا بوجه 7 دول إسلامية ويعطي الأولوية لمسيحيي سوريا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"
- يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني
- بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
- مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- موقع أسترالي: مالكولم تيرنبول معتوه وخادم لأوباما
- إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل
- تعرف على ترتيب أستراليا في مؤشر مدركات الفساد 2016
- أستراليا..تفاصيل رسالة آلان جونز إلى مايك بيرد
- تقرير أمريكي: أستراليا الهدف رقم 3 لداعش
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)