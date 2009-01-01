ترامب يقتل الاتفاق مع أستراليا حول اللاجئين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على ما يبدو، سيتسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض عدد اللاجئين الذين تستوعبهم الولايات المتحدة في قتل اتفاق أبرمته إدارة أوباما مع الحكومة الأسترالية بشأن طالبي اللجوء في مركزي احتجاز ناورو ومانوس.

ووقع ترامب صباح السبت قرارا تنفيذيا بتقليل جذري للمهاجرين القادمين من دول ذات أغلبية إسلامية مع حظر منح تأشيرات للقادمين من العراق وسوريا أو أي دولة أخرى مثيرة للقلق لمدة 90 يوم.

ويتوقع أن تضم القائمة أقطارا أخرى مثل إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وتم منع السوريين من دخول الولايات المتحدة كلاجئين لأجل غير مسمى، علاوة على تعليق استقبال أمريكا لأي لاجئين جدد لمدة 120 يوما.

القرار كذلك يخفض عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة عام 2017 إلى 50000، بينما كان العدد 117 ألف لاجئ عام 2016.

ومن المتوقع أن يرتبط القرار بعواقب في شتى أرجاء العالم، لا سيما وأن الولايات المتحدة على مدى عقود كانت إحدى أكبر الدول امتصاصا للاجئين.

قرارات ترامب تؤثر سلبا على الاتفاق الذي وقعه مالكولم تيرنبول وأوباما في نوفمبر الماضي والذي وافقت الولايات المتحدة بموجبه على استقبال بعض طالبي اللجوء بمركزي احتجاز تابعين لأستراليا في مانوس ببابوا غينيا الجديدة وناورو.

نحو 20 ألف من طالبي اللجوء محتجزون في المركزين المذكورين، بينهم من يتواجد منذ اكثر من 3 سنوات.

وشهد المركزان حوادث قتل وعنف وانتهاكات جنسية وسوء معاملة ورعاية صحية فقيرة ومحاولات انتحار.

طالبو اللجوء الإيرانيون يمثلون المجموعة الأكبر في مانوس وناورو، كما أن هناك عددا ملحوظا من الإيرانيين والسودانيين والصوماليين، وهي جنسيات ترتبط بالتشديدات الأمريكية الجديدة.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا