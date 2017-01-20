خطط لقتل جماعي بأستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية العنصري الأبيض مايكل جيمس هولت

مايكل جيمس هولت

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف المتطرف العنصري مايكل جيمس هولت المناصر لتفوق الجنس الأبيض، والذي كان يخزن العديد من الأسلحة محلية الصنع، إنه كان يعتزم ارتكاب عملية إطلاق نار جماعي داخل مركز تسوق في ويستفيلد.

صحيفة الصن هيرالد كشفت النقاب عن القضية التي توضح مدى التهديد والعنف المقترن بصعود اليمين المتطرف في أستراليا، وسط تحذيرات الخبراء من حالة اللامبالاة العامة تجاه الظاهرة.

مايكل جيمس هولت، 26 عاما، أقر بالذنب مؤخرا في جرائم تتعلق بصناعة وحيازة أسلحة بعد أن وجدت الشرطة عام 2015 مخزونا كبيرا منها في 3 عقارات يتردد عليها المتهم.

هولت، العاطل، تبنى أيديولوجية النازيين الجدد، وأخبر ذات يوم أحد أصدقاء الدراسة إنه يحلم بالسير داخل أرجاء المدرسة وإطلاق الرصاص على كل من يقابله من طلاب ومدرسين، بحسب معلومات اطلعت عليها محكمة بنريث.

سلاح محلي الصنع عثرت عليه الشرطة بحوزة المتهم

وأخبر المتهم المستشار النفسي في مدرسته ذات يوم أن الزعيم النازي أدولف هتلر هو الشخص الأعظم في تاريخ البشرية.

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمايكل جيمس، تظهر صور مسدسات وعنف، وكلمات مناهضة للحكومة، وفيديوهات لأسلحة محلية الصنع، وتدوينات مزعجة بشأن رغبته في قتل الآخرين والانتحار في أعقاب علاقة فاشلة.

وقال بيان حقائق تم تسليمه للمحكمة: "المتهم ليس منفصلا عن آرائه، ويمتلك ميول بالغة التطرف، تجلت في آرائه حول جرائم السلاح وقوانين حيازة أسلحة، والعنف".

وعبر هولت عن رغبته في تنفيذ عملية إطلاق نار جماعي عشوائي بدون تمييز، وفكر في تنفيذه أمام مركز Tuggerah Westfield في سنترال كوست.

سلاح آخر ضمن المضبوطات التي عثرت الشرطة عليها بحوزة المتهم

وفي مفاجأة أخرى، تترافع عن المتهم في القضية المحامية ليديا شيلي التي تمثل المجتمع الإسلامي، والتي رفضت التعليق.

وحتى وقت إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2015، كان هولت يقضي وقته بين منزل والدته في ويندسور، ومنزل جده بالقرب من هوبارتفيل، وغرفة في أحد فنادق "أوريمبا".

وفي يوليو 2015، تلقت وحدة جرائم الاسلحة معلومات أن المتهم يصنع أسلحية محلية الصنع في كاراج منزل جده.

وبعدها بشهر، اتهمت شرطة كوينزلاند المتهم بحيازة أسلحة بشكل غير مشروع بعد حضوره معرضا للأسلحة في توومبا.

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وصف هولت نفسه بأنه مناهض للنظام، ومناهض للدين، ومتاهض للسياسة، ومحب للأسلحة.

أحد أصدقائه وصفه بالرجل شديد الغضب الذي لا يمتلك ذرة تسامح تجاه الاضطهاد الحكومي.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا