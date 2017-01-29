"ريكلايم استراليا" تفشل في حشد متظاهرين ضد الإسلام

50 محتجا فقط في مظاهرة "ريكليم أستراليا".

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فشلت المنظمة العنصرية المناهضة للإسلام "Reclaim Australia"(استعيدوا أستراليا) في حشد متظاهرين، حيث تجاوز عدد رجال الشرطة والإعلاميين إجمالي المحتجين.

وكانت المنظمة قد دعت لاحتجاج مناهض للإسلام في مارتن بلايس بسيدني بعد ظهر السبت، وحصلت على ترخيص بمشاركة 400 شخص، لكن لم يحضر إلا العشرات فحسب.

التواجد المكثف للشرطة استهدف منع أي مناوشات عنيفة محتملة، لكن الاعداد لم تتجاوز العشرات الذين حملوا الأعلام الأسترالية ولافتات تقول: "لاجئو داعش ليسوا موضع ترحيب هنا" و "أوقفوا هذا الغزو".

وعلى تويتر، انتشرت التعليقات الساخرة من نسبة المشاركة الهزيلة في الاحتجاج، ونشر البعض صورا لأطفال وآخرين يحتجون ضد المنظمة المتعصبة، وضد انتهاك حقوق المسلمين.

طفلة تحمل لافتة "قل نعم للحريات الدينية".

ونشر رجل صورة مع لافتة يسب فيها المنظمة كتب فيها: " F*** Reclaim Australia".

أعداد الشرطة ورجال الإعلام تجاوزت المتظاهرين

الناشط الاجتماعي سركان أوزتورك قال إن عدد المشاركين في مظاهرة "ريكليم أستراليا" بلغ 50 محتجا فحسب، بينما تجاوزت أعداد الشرطة ورجال الإعلام 100 شخص.

وكانت الشرطة قد وجهت تحذيرات قبل الاحتجاج من أي محاولة لتعطيل المرور أو ممارسات شغب.

المصدر: news.com.au - http://www.news.com.au/news/the-antimuslim-rally-by-farright-group-reclaim-australia-was-a-fizzer-wi