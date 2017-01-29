- الإطفائية الأكثر جاذبية بالعالم
- خطط لقتل جماعي بأستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية العنصري الأبيض مايكل جيمس هولت
- "ريكلايم استراليا" تفشل في حشد متظاهرين ضد الإسلام
- لن يُرَحَّلوا.. قاضية فدرالية أميركية تعطل قرار ترامب وتوقف ترحيل المسافرين المحتجزين في المطارات
- توقعات الأبراج ليوم January 29, 2017
- لبنان على عتبة قانون انتخابات «مختلط» يجمع بين النظامين النسبي والأكثري
- ما يطلبه الـ«رايتنغ»!
- مشروع استيطاني جديد
- العلاج الكيميائي "خدعة" ولايعالج السرطان
- «الفراعنة» لإنهاء العقدة المغربية
- موعد الانتخابات في ايلول يسابق القانون
- الحريري هنأ مستشار «الأمن الأميركي» وناقش معه أعباء اللجوء السوري
- ما علاقة طبال هيفا وهبي باستقالة هاني شاكر من عمله؟
- حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2017
- المعارضة السورية تدعو لمواجهة تشكيل "جفش" الجديد
- مصادر لـCNN: قرار ترامب بمنع الدخول يشمل حاملي الـ"غرين كارد" من الدول الإسلامية السبع
- ترامب يقتل الاتفاق مع أستراليا حول اللاجئين
- اتفاق مبدئي على القانون «المختلط» وخلاف حول الدوائر الانتخابية
- أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"
- يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني
- ردود فعل على معادلة عون: «قانون جديد.. أو الفراغ»
- صحة الأسد هي العلّة
- ترامبو والبلقان والقاع السوري الذي سيبلعه وجوقته
- 90 مليون دولار مساعدات قدمها السلطان عبد الحميد الثاني لأميركا قبل 120 عاماً.. هذه دوافعه
- المسيحيون مستثنون.. ترامب يغلق أبواب أميركا بوجه 7 دول إسلامية ويعطي الأولوية لمسيحيي سوريا
"ريكلايم استراليا" تفشل في حشد متظاهرين ضد الإسلام
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فشلت المنظمة العنصرية المناهضة للإسلام "Reclaim Australia"(استعيدوا أستراليا) في حشد متظاهرين، حيث تجاوز عدد رجال الشرطة والإعلاميين إجمالي المحتجين.
وكانت المنظمة قد دعت لاحتجاج مناهض للإسلام في مارتن بلايس بسيدني بعد ظهر السبت، وحصلت على ترخيص بمشاركة 400 شخص، لكن لم يحضر إلا العشرات فحسب.
التواجد المكثف للشرطة استهدف منع أي مناوشات عنيفة محتملة، لكن الاعداد لم تتجاوز العشرات الذين حملوا الأعلام الأسترالية ولافتات تقول: "لاجئو داعش ليسوا موضع ترحيب هنا" و "أوقفوا هذا الغزو".
وعلى تويتر، انتشرت التعليقات الساخرة من نسبة المشاركة الهزيلة في الاحتجاج، ونشر البعض صورا لأطفال وآخرين يحتجون ضد المنظمة المتعصبة، وضد انتهاك حقوق المسلمين.
طفلة تحمل لافتة "قل نعم للحريات الدينية".
ونشر رجل صورة مع لافتة يسب فيها المنظمة كتب فيها: " F*** Reclaim Australia".
أعداد الشرطة ورجال الإعلام تجاوزت المتظاهرين
الناشط الاجتماعي سركان أوزتورك قال إن عدد المشاركين في مظاهرة "ريكليم أستراليا" بلغ 50 محتجا فحسب، بينما تجاوزت أعداد الشرطة ورجال الإعلام 100 شخص.
وكانت الشرطة قد وجهت تحذيرات قبل الاحتجاج من أي محاولة لتعطيل المرور أو ممارسات شغب.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- خطط لقتل جماعي بأستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية العنصري الأبيض مايكل جيمس هولت
- "ريكلايم استراليا" تفشل في حشد متظاهرين ضد الإسلام
- ترامب يقتل الاتفاق مع أستراليا حول اللاجئين
- أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"
- يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني
- بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
- مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- موقع أسترالي: مالكولم تيرنبول معتوه وخادم لأوباما
- إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)