- لا للمحادل الانتخابية
- يُرفع فيها الأذان ومعظم سكانها زاروا مكة.. إليك قصة الجزيرة المسلمة الوحيدة بأستراليا التي بدأت بتاجرَيْن
- توقعات الأبراج ليوم January 30, 2017
- بوتين: لا أفغانستان جديدة لروسيا
- ماذا لو تبنّت دول الجوار السوري مقاربته؟ عاصفة ترامب: ثلاثة أشهر للاختبار الصادم
- حظر المسلمين... الشعبوية والنفاق!
- قانون الانتخاب: اللقاء الرباعي يناقش «المختلط» ومشروع باسيل نسخة عن «الستين» للدوائر المسيحية
- مانشيت:صِيَغ إنتخابية متناقضة بالعشرات... وتلويح بعودة مشروع ميقاتي
- هل بدأ شهر العسل الرئاسي - الحكومي يترنح أمام مطبات تحديات الحكم والانتخابات؟
- الانتخابات لا تتعطّل والتأليف لا يطول لو حُسم الخلاف على نصوص مُلتبسة
- حكومة انتخابات لا تناقش قانون الانتخاب!
- أساس قانون الإنتخاب: العدالة لا إرضاء الجميع!
- منصور البون يختصر أزمة التقليديين: انتهى وقت الدوران!
- البترون: معركة «المسيحي الأقوى»
- مسخرة وزعرنة وسلبطة
- فراغٌ في المجلس العلوي بعد عاصي بانتظار من يملؤه
- أزمة اللاجئين دمَّرت أعظم إمبراطورية قديمة على وجه الأرض.. فهل يكرر التاريخ نفسه في أوروبا؟
- دستور الجمهورية السورية
- مخدِّرات Delivery... تُجّار «بالمفرَّق» وشبكات «بالجملة»
- أيّ كتلة نيابية سيورِّثها وليد لتيمور؟
- مفهوم الضرائب في لبنان... عجيب غريب
- التوافق = قانون محاصصة يعيد إنتاج السلطة
- أهلًا بكم إلى "جمهوريّة كاليفورنيا" المستقلّة!
- «المختلط» نحو الفوز في السباق إلى قانون الانتخابات
- عون: لولا الأسد لتحولت سورية إلى ليبيا وهو الوحيد القادر على فرض النظام
يُرفع فيها الأذان ومعظم سكانها زاروا مكة.. إليك قصة الجزيرة المسلمة الوحيدة بأستراليا التي بدأت بتاجرَيْن
تتوقف بنا عربة الغولف الخاصة بنيك سو أمام المسجد. ومن خلال النافذة، أراه ينضم لثلاثين آخرين متجهين نحو القبلة، مرتدين جلابيب ناصعة وأغطية رأس مُطرَّزة. صوت الأذان فقط هو ما يملأ الشوارع. وفتاتان محجبتان تسيران، بينما يقف شاب ويدخل المسجد متأخراً.
يتدفق صوت المؤذن من السماعات فيقول: "حي على الصلاة".
عادةً ما يربط الأستراليون الأذان بالسفر، أما الغريب والنادر فهو أن تكون في مقهى في مراكش تحتسي الشاي بالنعناع، أو تراقب الشروق بفندق في أغرا يطل على تاج محل، أو تمشي على شاطئ البوسفور في تركيا في موسم الشتاء. هذا هو ما شهدته دائماً كأجنبي.
بجوار المدرسة والميناء، أراقب الأنوار التي تعكسها مياه البحيرة، وأتذكر أنني لم أسافر بعيداً من قبل. هذه لا تزال أستراليا، حيث الكثير من الناس لا يأتون لزيارتها. أنا هنا ضيف عامل البناء والصياد والجد وإمام المسجد، نيك سو، أكبر قاطني الجزيرة الوحيدة المسلمة في أستراليا.
إن جزر كوكوس (كيلينغ) هي حزام مرجاني بديع الألوان يبعد 2000 كيلومتر عن الساحل الغربي لأستراليا، ولكنها لا تزال جزءاً من أستراليا، كجزءٍ من المحيط الهندي. ومن المثير للاهتمام أن عدد السكان المسلمين هنا يفوق السكان الآخرين، بنسبة أربعة إلى واحد.
وتربط الجزر علاقة غريبة بالإسلام. اكتشفها كابتن ويليام كيلينغ من الشركة الهندية الشرقية في عام 1609، ولكنها لم تُعمَّر بالسكان حتى وصل إليها التاجر الاسكتلندي جون كلونيز روس، والتاجر ألكساندر هير، في أوائل القرن التاسع عشر.
كان جون كلونيز روس معمارياً مخضرماً، جلب معه العمال الهنود والصينيين والماليزيين، لحصد جوز الهند واستخراج زيته، وكان هؤلاء المسلمين الأوائل على الجزيرة. لم يكن هير رجلاً عملياً. كان مصحوباً بالعبيد و23 من النساء من الهند الشرقية، وغينيا الجديدة، وموزمبيق، ليملأ جزيرته الساحرة الخاوية.
لم تفلح فكرة هير، فرحل، ونصَّب كلونيز روس نفسه ملكاً على الجزر. أُدِيرَت الجزر كإرث عائلي حتى انتقلت إلى الإدارة الأسترالية في عام 1955، وصوَّت الناس للاندماج في عام 1984. بعد فشل التوجهات الاستعمارية لجماعة كلونيز روس، استقر السكان، الذين كانوا يعملون بالسخرة سابقاً على الجزيرة الرئيسية، وكانوا جميعاً تقريباً مسلمين سُنَّة، وأقام أغلب السكان في الجزيرة الغربية.
استقللت المركب عبر البحيرة نحو الجزيرة الرئيسية، وانتظرني في الميناء شخصٌ طويلٌ ذو وجهٍ بشوش يرتدي قبعة بنية، يبدو ممشوقاً بالنسبة لشخصٍ في الثالثة والسبعين من عمره. يبتسم ويقول لي: "اسمي نيك سو". اسمه يعني "الجد"، وهكذا يناديه أهل الجزيرة الرئيسية.
عبرنا من الميناء باتجاه البيت. الممرات المرصوفة مملوءة بالدراجات وعربات الغولف الواقفة تحت نخيل جوز الهند. تصميم البيوت متطابق هنا، حيث الغرف الكبيرة جيدة التهوية، والمطابخ في الهواء الطلق. كلها موصولة بممراتٍ ضيقة لا تشبه أي مكان في كوالالمبور أو جافا. يحمل لنا هواء الظهيرة رائحة التوابل والسمبوسة.
يشير نيك سو إلى ملجأ الأعاصير المرتفع ويقول: "أنا من بنيت هذا".
نكمل طريقنا في الممرات الضيقة، فيشير إلى المدرسة ذات اللون الأصفر ويقول: "وهذه أيضاً".
نيك سو ليس كثير الكلام، على الأقل ليس بالإنكليزية. لغته الأم هي الماليزية، كمعظم سكان الجزيرة الرئيسية. لغتهم مميزة، وتطورت بعد عبورها المحيط منذ جاء أول العاملين بالسخرة إلى هنا.
توقفنا عند مسجد ضخم. قبته فضية، وأرضيته ما زالت بلا دهان. ومقارنةً بالمباني الليفية المتواضعة، يمثل المسجد خطوة إلى الأمام في البناء، ويؤوي كل سكان الجزيرة الرئيسية الأربعمائة. يقول نيك سو: "كل السكان هنا مسلمون".
أخبرني أيضاً أن الكثير من الأطفال الصغار هنا يمارسون شعائر الإسلام بحماس، الأمر الذي لم يره في بلدانٍ أخرى في البر. عاش نيك سو في أستراليا الغربية في سبعينات القرن الماضي، ولا يزال يذهب بانتظام إلى بيرث، وبورت هيدلاند، وخليج جوريان.
الإيمان بالقدر هو جزء أساسي من حياة الكبار والصغار على الجزيرة الرئيسية. في ظهيرة كل أربعاء، يقوم نيك سو وكبار الرجال في الجزيرة بتعليم الأطفال ثقافتهم المزيجة من جزر الكوكوس وماليزيا، والإبحار، والرقص، وبناء قوارب الجوكونغ المحلية، لبناء قنوات بينهم وبين ماضيهم. أخبرني نيك سو أيضاً أن 85% من سكان الجزيرة الرئيسية قاموا بزيارة مكة.
نستمر في المضي عبر ممرات سيارات السباق الصغيرة في الجزيرة. وعلى حافة المياه الملتفة، قام نيك سو بتحية مجموعة من الشباب يلعبون مع أطفالهم في المياه الضحلة. في وقت لاحق توقفنا عند أحد البيوت لمقابلة عائلة نيك سو. يجلس عمر أخو نيك سو وزوجته التي ترتدي حجاباً برتقالياً، بينما تقوم هي بتحضير وجبة خفيفة.
عندما دخلنا من باب المطبخ، قاما بإلقاء التحية علينا وقالا: "سلام". يلاحظ عمر أنني أجنبي، فيبتسم ويقول لي: "كيف حالك يا صديقي؟ اجلس". تنبعث رائحة القرنفل من سجائر كريتيك، فتمتزج بتوابل القلي المنبعثة من المقلاة، وتشعرنا بالثقافات الممتزجة في هذا المكان.
يمر طريق عودتنا على بيت أوقيانوسيا، وهو البيت الاستعماري السابق لعائلة كلونيس روس، بيت كبير أبيض من طابقين يطل على المياه، وتحف أوراق شجر الكروم على النوافذ المتهالكة. تسبب الملح في توليد طبقةٍ من الصدأ أحاطت بالمنزل بأكمله، إلا أنه لا يزال شاهداً متهالكاً على الماضي القديم لجزيرة هوم.
لاحقاً ذاك المساء، تناولت الغداء مع نك سو في مطبخه المتواضع- وجبة من سمك سويت ليب، وسمبوسة وخضراوات.
نظرت إلى حبات البازلاء الصغيرة والجزر في طبقي ثم ذكرت أنني لم أر الكثير من المزروعات في جزيرة هوم. قال نك سو: "من الصعب زراعة أي شيء بسبب التربة، فهي في أغلب الأحيان مجرد تراب". لا يوجد هنا أكثر من الموز وقصب السكر والدرنات. يعتمد سكان الجزيرة على الشحنة التي تأتي كل شهر ونصف الشهر من أستراليا لإكمال ما يزرعونه وما يصطادونه. وبينما كنا نأكل، حكى لي نك سو قصصاً عن مقابلة الملكة عام 1955 حين زارت الجزر. قال نك سو، مبتسماً: "قابلت الملكة إليزابيث، ومع ذلك لم أقل شيئاً. كنت خجولاً جداً".
نك سو مثال للرجل المكتفي ذاتياً تماماً. لا يستطيع القراءة أو الكتابة، لكنه يستطيع بناء منزل، وقارب، ويستطيع الصيد، واعتقاده الديني في القلب من كل هذا. بينما كنا ننتهي من طعامنا أسرع لأداء صلاة العشاء، وهي واحدة من صلوات خمس يعرفها الجميع في الجزيرة.
ذهبنا إلى قارب نك سو مبكراً في اليوم التالي مع ابن أخيه أوسي، لنرى بأعيننا بعضاً من اكتفائه الذاتي. الصيد، كما هو متوقع، نشاط يجمع المجتمعين في جزر كوكوس ويساعدهم على تحمل تكاليف الحياة. خلال دقائق لاحظت أجساماً سوداء طافية تحتنا بحجم موائد الغداء.
صاح أوسي متعجباً: "سلاحف!". هناك مئات من سلاحف البحر في البحيرة، إلى جانب عددٍ وفيرٍ من الأسماك، والقروش، والشفنينيات وأبقار البحر.
مدَّ نك سو ركبتيه اليابستين برفق بينما كنا نركب الأمواج في طريقنا إلى المياه العميقة. عندما كان نك سو صغيراً كان يعمل مع متحدثين آخرين بلغة الملايو، في جزيرة ساوث، في جمع ثمار جوز الهند لعائلة كلونيس روس لتقشيرها وبيعها في الداخل الأسترالي.
قال نك سو: "كنت أجمع مائة ثمرة في حقيبة. وكنا نحمل خمسة آلاف ثمرة جوز هند على أكتافنا كل أسبوع".
الشمس فوقنا مباشرة، وقاربنا مليء بالأسماك التي سوف نشاركها مع العائلات في جزر هوم، لذا فقد عبر أوسي ونك سو البحيرة لينزلاني في جزيرة وست لمقابلة باقي السكان المحليين. الكثير من سكان جزيرة هوم يعملون في جزيرة وست، في مركز خدمة الزوار، والمدرسة، والمركز الطبي، والمقاهي الموجودة في الجزيرة. هناك أيضاً سكان من جزر وست يركبون المعديَّة يومياً للعمل في جزيرة هوم.
تُخصَّص أوقات الظهيرة للعب الغولف عبر المدرج الدولي، أما فترات المساء فهي للعب التنس، أو لاحتساء الشراب في الحانة، ويبدو أنَّ هناك مناسبة للسكان المحليين كل يومين. بالنسبة لي، يبدو الدين في المركز من كل ما يجري على جزيرتي هوم، ووست، والسكان هم القوة الدافعة. لا يبدو أنَّ من المهم لو كان السكان ينظمون بناء مسجد جديد، أو مسابقة في نادي الغولف، فهؤلاء الناس يعيشون مع بعضهم البعض على خلفية هذا الحس المجتمعي.
أخبرتني مديرة التسويق في مركز خدمة الزوار، وتُدعى جولز، أن التفاعل في الجزر شيء يعتنقه الناس هنا. وقالت: "بناتنا كلهن يتطلعن لعيد الفطر عندما نذهب جميعاً لجزيرة هوم للاحتفال معاً".
كلا المجتمعين يستمتعان بالإفطار معاً صبيحة أول أيام العيد، وما يصحبه من شعائر بينما ينتظرون حلول العام الجديد. تُزَيَّن البيوت بالأضواء الحالمة، ويأكل الناس معاً في بيوت مفتوحة، ويذكرون من ماتوا من أقاربهم. حتى لو لم يكن المجتمعان قريبين من بعضهما كما كان الحال منذ عشرين سنة خلت "بسبب تأثير الداخل الأسترالي" كما يقول تيري واشر، أحد السكان المحليين، إلا أنَّ هناك ما يدعو للأمل في هذا المكان.
لقد حمت العزلة هذا المجتمع إلى حد ما، من خطاب راي هادلي، وباولين هانسون والبقية. لو لاحظ المزيد من الناس تاريخ التعايش بين سكان جزر هوم ووست، دون الإنصات إلى الضوضاء الخارجية وضغط وسائل الإعلام، ربما يلهمه ذلك بعض الأمل.
يطلق أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة لاتروب الأسترالية، نيكولاس هريسما، على الملايو من سكان كوكوس "أقدم مجتمع إسلامي وجنوب آسيوي، مستمر دون انقطاع، في أستراليا"، وفي الجزر، هذا أمر يدعو للاحترام والاحتفاء.
في اليوم التالي انتظرت في مقهى كوكوس مالاي بمطار جزيرة وست، بينما كانت سيدة محجبة تقلي بعض السمبوسة للكهربائيين الذين أنهوا ورديتهم على الجزيرة. تأملت فيما تولَّد لديَّ في البداية من أفكار في أنَّ العزلة هنا ربما تكون قد تسببت في الخوف وانعدام الثقة. لكنَّ الحقيقة أنَّ "حوض السمك" هذا قد أتاح لهم الحفاظ على الحس المجتمعي والتعايش بطريقة لم يعد الكثير من الأستراليين يعرفونها.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- يُرفع فيها الأذان ومعظم سكانها زاروا مكة.. إليك قصة الجزيرة المسلمة الوحيدة بأستراليا التي بدأت بتاجرَيْن
- خطط لقتل جماعي بأستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية العنصري الأبيض مايكل جيمس هولت
- "ريكلايم استراليا" تفشل في حشد متظاهرين ضد الإسلام
- ترامب يقتل الاتفاق مع أستراليا حول اللاجئين
- أستراليا.. مراكز احتجاز الشباب في فيكتوريا "قنبلة موقوتة"
- يوم أستراليا الوطني.. احتفال بالاستعمار البريطاني
- بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
- مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- موقع أسترالي: مالكولم تيرنبول معتوه وخادم لأوباما
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)