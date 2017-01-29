بعد حظر دخول مواطني 7 دول.. مسلمو أستراليا ينتفضون ضد ترامب

هنا عصافيري

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شنت هنا عصافيري صاحبة المطاعم البارزة في ملبورن هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفة قرار حظر منح أي تأشيرات لمدة 90 يوم لمواطني 7 دول من الأغلبية المسلمة بأنه يتسم بالتعصب والطغيان.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن وإيران إلى الولايات المتحدة.

عصافيري كانت تعتزم السفر إلى نيويورك في مارس المقبل للمشاركة في مؤتمر دولي حول أوضاع المرأة.

لكنها قررت عدم الذهاب وتابعت: "قرار الحظر منحني شعور بعدم الارتياح من الكيفية التي ستتعامل بها السلطات الأمريكية معي".

واستطردت: "يستطيعون أن يأخذوك على حين غرة، ويلفقون لك أي شيء، في غياب حقوق الإنسان، إنه أمر يثير الفزع".

شركة كانتاس الأسترالية للطيران قالت إنه المسافرين المتضررين من القرار الأمريكي يحق لهم استعادة ثمن التذكرة أو تبديلها إلى أي جهة أخرى.

وأضافت في بيان لها: "الركاب الذين حجزوا على كانتاس للسفر إلى الولايات المتحدة، ولديهم جوازات سفر إيرانية أو عراقية أو سودانية أو صومالية أو سورية أو يمنية أو ليبية يحق لهم تغيير مقاصدهم إلى أماكن أخرى أو استعادة نقودهم".

وقال متحدث باسم شركة "جيت ستار" التي تطير إلى هونولولو إن الشركة تدرس كيفية التعامل مع القرار الأمريكي، مؤكدا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي ركاب من الجنسيات التي شملها حظر ترامب.

من جهته، ذكر متحدث باسم "فيرجن أستراليا" أن شركة الطيران سوف تعرض على الركاب المضارين استعادة قيمة التذاكر.

عصفوري هي صاحبة مطعم حساء مغربي في طنورث فيتزروي"، ومالكة مقهى "ديلي" في "برونسويك".

وتهتم عصفوري دائما بقضايا حقوق المرأة والمسلمين، وأضافت: "ثمة خوف من المجهول، قد يحتجزوني جراء الشبهات في نشاطي السياسي".

الكاتبة المسلمة ياسمين عبد المجيد قالت لصحيفة الإيج إن الحظر سوف يمنعها من الذهاب إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر عن التعددية الثقافية في مارس المقبل.

عبد المجيد، من أصل سوداني، وتقيم في بيرث، كتبت عبر فيسبوك: "يبدو أنني ممنوعة من الحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة المقبلة على أقل تقدير".

اللاجئ العراقي وليد الخزرجي قال إنه لن يكون قادرا على حضور جنازة عمه الذي مات في بنسلفينيا عن عمر يناهز 85 عاما.

الخزرجي، طبيب التخدير الذي يعيش في أديلايد، هرب إلى أستراليا عبر قارب لجوء عام 1996، وأصبح مواطنا أستراليا لكنه لم يكن قادرا على التخلي عن الجنسية العراقية.

ولدى الخزرجي عم آخر يعيش في أتلانتا، بجورجيا، ويخشى ألا يراه مجددا بسبب قرار الحظر.

المصدر: theage.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا