مسؤول اتصالات عالمي: الإنترنت في أستراليا كالسلحفاة

توم ليغتون الرئيس التنفيذي لشركة "أكاماي".

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر توم ليغتون الرئيس التنفيذي لشركة "أكاماي" العالمية البارزة في مجال البنية التحتية للإنترنت من أن شبكة البرودباند لن تضع نهاية لمأساة السرعات البطيئة للإنترنت في استراليا.

وأضاف ليغتون في تصريحات لأستراليان فاينانشال ريفيو أثناء زيارته إلى أستراليا أنه بالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها أستراليا على بناء شبكة البرودباند "إن بي إن"، لكن الأستراليين سيواصلوا الاعتماد على أمل تنفيذ شركات مثل تلسترا وأوبتس استثمارات بالبنية التحتية للخروج من حالة الاختناق في السرعة الناجمة عن زيادة عدد المستخدمين.

يذكر أن شركة أكاماي التي تشغل شبكة من الخوادم تخدم حوالي 30 % من مساحة المحتوى المستهلكة عالميا.

أكاماي هي شبكة توزيع محتوى ومقدم للخدمات السحابية، يقع مقرها في كامبردج ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

وصعدت الحكومة الأسترالية انتقاداتها ضد اعتماد الشركة المسؤولة عن شبكة البرودباند على ألياف نحاسية بدلا من ألياف أخرى فائقة الجودة.

وحذر ليغتون أنه بدون توسيع شركات الاتصالات الأسترالية للبنية التحتية لها ستكون حركة المرور على الإنترنت مثل طريق يتألف من 8 حارات مرورية تتصل جميعها بحارة واحدة.

وفسر ذلك قائلا" "الإنترنت السريع ليست مسأله تتعلق بجعل الميل الأخير أفضل، لكنه يتعلق بكيفية تخطيط الشبكة ككل وكيفية توصيل الفيديوهات وغيرها من المحتويات".

ومضى يقول: "من خلال تركيب وصلات عريضة النطاق إلى المنازل، يظن الناس أن جودة الإنترنت ستتحسن، لكنها في الواقع تتراجع لأنك تخلق مزيدا من التكدس".

يأتي ذلك في ظل تنامي الطلب على الإنترنت في أستراليا، وزيادة معدل تحميل البيانات بشكل ملحوظ جراء تنامي خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

وكشف مكتب الإحصاء الأسترالي أنه في الفترة من أبريل- يونيو 2016 تم تحميل 2.1 مليون تيرابايت في أستراليان معظمها عبر نظام الخط الثابت.

المصدر: afr.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا