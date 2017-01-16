إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | مسؤول اتصالات عالمي: الإنترنت في أستراليا كالسلحفاة
المصنفة ايضاً في: استراليا

مسؤول اتصالات عالمي: الإنترنت في أستراليا كالسلحفاة

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
المصدر: afr.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 174
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مسؤول اتصالات عالمي: الإنترنت في أستراليا كالسلحفاة
توم ليغتون الرئيس التنفيذي لشركة "أكاماي".

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر توم ليغتون الرئيس التنفيذي لشركة "أكاماي" العالمية البارزة في مجال البنية التحتية للإنترنت من أن شبكة البرودباند لن تضع نهاية لمأساة السرعات البطيئة للإنترنت في استراليا.

 

وأضاف ليغتون في تصريحات لأستراليان فاينانشال ريفيو أثناء زيارته إلى أستراليا أنه بالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها أستراليا على بناء شبكة البرودباند "إن بي إن"، لكن الأستراليين سيواصلوا الاعتماد على أمل تنفيذ شركات مثل تلسترا وأوبتس استثمارات بالبنية التحتية للخروج من حالة الاختناق في السرعة الناجمة عن زيادة عدد المستخدمين.

 

يذكر أن شركة أكاماي التي تشغل شبكة من الخوادم تخدم حوالي 30 % من مساحة المحتوى المستهلكة عالميا.

 

أكاماي هي شبكة توزيع محتوى ومقدم للخدمات السحابية، يقع مقرها في كامبردج ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

 

وصعدت الحكومة الأسترالية انتقاداتها ضد اعتماد الشركة المسؤولة عن شبكة البرودباند على ألياف نحاسية بدلا من ألياف أخرى فائقة الجودة.

 

وحذر ليغتون أنه بدون توسيع شركات الاتصالات الأسترالية للبنية التحتية لها ستكون حركة المرور على الإنترنت مثل طريق يتألف من 8 حارات مرورية تتصل جميعها بحارة واحدة.

 

وفسر ذلك قائلا" "الإنترنت السريع ليست مسأله تتعلق بجعل الميل الأخير أفضل، لكنه يتعلق بكيفية تخطيط الشبكة ككل وكيفية توصيل الفيديوهات وغيرها من المحتويات".

 

ومضى يقول: "من خلال تركيب وصلات عريضة النطاق إلى المنازل، يظن الناس أن جودة الإنترنت ستتحسن، لكنها في الواقع تتراجع لأنك تخلق مزيدا من التكدس".

 

يأتي ذلك في ظل تنامي الطلب على الإنترنت في أستراليا، وزيادة معدل تحميل البيانات بشكل ملحوظ جراء تنامي خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

 

وكشف مكتب الإحصاء الأسترالي أنه في الفترة من أبريل- يونيو 2016 تم تحميل 2.1 مليون تيرابايت في أستراليان معظمها عبر نظام الخط الثابت.

 

المصدر: afr.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)