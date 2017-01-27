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علماء أستراليون يحققون طفرة في سرطان الرئة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال علماء أستراليون إنهم توصلوا إلى "الخلية الأصلية" التي ينبع منها النوع الشائع من سرطان الرئة، ذلك المرض الفتاك الذي يقتل سنويا آلاف المدخنين.
التطور الجديد قد يؤدي يوما ما إلى الاكتشاف المبكر للخلية الحرشفية التي يعزي إليها نحو 30 % من سرطانات الرئة، وبالتالي يتم إنقاذ حياة المريض مبكرا.
بيد أن الاكتشاف ما زال بحاجة إلى سنوات من العمل قبل إمكانية استخدامه في مساعدة المرضى، لا سيما المدخنين السابقين أكثر المستفيدين المحتملين.
الانفراجة العلمية اكتشفها باحثون بمعهد "والتر وإليزا هول" في ملبورن، بقيادة طالبة الدكتوراة كلير ويدن، والدكتورة ماري ليس أسيلين-لابات.
وباستخدام أنسجة بشرية تم التبرع بها، دقق الباحثون في خلايا بمجرى الهواء بالرئة التي تسمى الخلايا الجذعية القاعدية، ولاحظوا أنه عند التعرض إلى كيماويات ضارة مثل تدخين السجائر، تنمو تلك الخلايا بسرعة بغية إصلاح الضرر.
لكنهم وجدوا مشكلة في كيفية فعل ذلك، حيث أن خلايا الإصلاح السريع تتسبب في حدوث أخطاء، لا سيما وأن تلك الخلايا الجذعية القاعدية المسؤولة عن الإصلاح السريع أكثر نشاطا بشدة في رئات المدخنين والمدخنين السابقين.
وذكرت ويدن: "الأمر يبدو كما لو كان مصباحا انطفأ نوره".
وأردفت: "في نهاية المطاف توصلت إلى النتيجة المدهشة وهو أن كونك مدخنا شرها يجعلك تنشط الخلايا الجذعية القاعدية، بينما لا تنمو تلك الخلايا إلا بالكاد إذا لم تدخن على الإطلاق".
البروفيسورة سانتشيا أراندا رأت أن النتائج تمنح أملا لمرضى سرطان الرئة في الاكتشاف المبكر للداء.
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العنكبوت الالكتروني
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