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أستراليا تعلن دعمها لسياسة ترامب في مجال الهجرة

آخر تحديث: منذ 14 ساعة 4 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا تعلن دعمها لسياسة ترامب في مجال الهجرة
وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب

أعلنت أستراليا عن دعمها سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجال الهجرة، مؤكدة أن ترامب تعهد بتنفيذ الاتفاق حول استقبال مئات اللاجئين (معظمهم من الشرق الأوسط) من أستراليا.

 

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أثناء زيارتها إلى لوس أنجلس الأمريكية: "أنا على قناعة بأن حكومتي أستراليا والولايات المتحدة ستواصلان التعاون في ضمان تنفيذ سياستنا في مجال الهجرة وحماية الحدود".

 

وأشارت الوزيرة الأسترالية إلى أن بلادها تتعاون مع واشنطن وتريد تأمين حق مواطنيها في السفر إلى الولايات المتحدة.

 

يذكر أن أستراليا تتبني موقفا متشددا حيال اللاجئين القادمين إلى أراضيها، وترفض السلطات استضافة اللاجئين، وترحلهم إلى الدول التي وصلوا منها أو ترسلهم إلى دولة ناوورو في المحيط الهادئ.

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب في اتصال هاتفي معه، الأحد، عن استعداده لتنفيذ الاتفاق الأمريكي الأسترالي حول استضافة الولايات المتحدة مئات اللاجئين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، من المخيمات التي أقامتها أستراليا في بابوا غينيا الجديدة وناوورو.

 

وكان ترامب، وقع، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي: إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

 

المصدر: وكالات

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