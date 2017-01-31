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استراليا حصلت على اعفاء من حظر السفر الاميركي لرعاياها المزدوجي الجنسية

آخر تحديث: منذ 13 ساعة 48 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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استراليا حصلت على اعفاء من حظر السفر الاميركي لرعاياها المزدوجي الجنسية

سيدني- أ ف ب- أعلنت الحكومة الاسترالية الاثنين انها حصلت على اعفاء لرعاياها المزدوجي الجنسية من القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي على السفر إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاستراليين الذين يحملون جنسية احدى الدول السبع المشمولة بمرسوم ترامب لن يسري عليهم قرار المنع.

 

والجمعة وقع ترامب امرا تنفيذيا لمنع دخول “الارهابيين الاسلاميين المتشددين” إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

 

وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

 

وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول في تصريح لشبكة سكاي استراليا إن “حملة جوازات السفر (الاسترالية) سيتمكنون من الذهاب الى الولايات المتحدة والعودة منها كالمعتاد، ايا يكن مكان مولدهم، سواء اكانوا مزدوجي الجنسية ام لا او سواء كان لديهم جواز سفر آخر ام لا”.

 

واضاف “لقد تلقيت لتوي هذا التأكيد الرسمي (..) التأكيد اتى من البيت الابيض، لقد اتى من مستشار الامن القومي الجنرال (مايكل) فلين”.

 

واوضح تورنبول “هذا يعني ان حملة جوازات السفر الاسترالية سيتمكنون من السفر الى الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي كانوا يفعلون بها ذلك” قبل صدور قرار ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير.

 

وكانت بريطانيا وكندا اعلنتا في اليومين الماضيين انهما حصلتا لرعاياهما المزدوجي الجنسية على اعفاء مماثل.

 

ولزمت الحكومة الاسترالية الصمت ازاء قرار ترامب الذي اثار استنكارا عالميا، الامر الذي عاد عليها بانتقادات لاذعة من جانب المعارضة.

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