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بيتر دوتون يؤيد حظر ترامب للمسلمين..وتيرنبول: القرار لن يؤثر على الأستراليين

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بيتر دوتون يؤيد حظر ترامب للمسلمين..وتيرنبول: القرار لن يؤثر على الأستراليين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلن وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون تأييده لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بفرض حظر دخول مؤقت للولايات المتحدة على مواطني 7 دول إسلامية هي السودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وليبيا وإيران، فيما قال رئيس الوزراء إن القرار الأمريكي لن يؤثر على حاملي جواز السفر الأسترالي بغض النظر عن جنسياتهم الأصلية.

 

وقال دوتون في تصريحات لشبكة "سيفن" الأسترالية صباح الثلاثاء إن الولايات المتحدة شأنها شأن أستراليا لديها حق سيادي لتحديد هوية من يدخل بلدها، معتبرا أن ترامب يمتلك تفويضا من الشعب لتنفيذ السياسات الأصلح لبلاده.

 

واستطرد: "لدينا الحق السيادي في تحديد من يدخل حدودنا".

 

ووصف دوتون قرار الحظر الذي يمتد لمدة 90 يوما بالسياسة المؤقتة.

 

وأردف: "أعتقد أنه من المهم لأستراليا دعم الولايات المتحدة، صديقتنا وحليفتنا".

 

وجاءت تصريحات دوتون قبل أن يعلن رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول أن المواطنين الأستراليين مزدوجي الجنسية لن يتأثروا بالقرار الأمريكي.

 

وقال تيرنبول في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "سفيرنا في الولايات المتحدة تحدث لي للتو وذكر أنه تلقى تأكيدات من البيت الأبيض بأن حاملي جواز السفر الأسترالي بغض النظر عن مكان مولدهم أو جنسياتهم المزدوجة سيكونون موضع ترحيب داخل الولايات المتحدة".

 

ووواصل قائلا: "هذا يعني أن حاملي جواز السفر الأسترالي سيستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة دون أي تأثير للقرار التنفيذي الذي اتخذه ترامب في 27 يناير".

 

المصدر: theguardian.com
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