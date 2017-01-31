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كارثة تنتظر مرضى أستراليا

آخر تحديث: منذ 56 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 135
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كارثة تنتظر مرضى أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لم يمر على تولي وزير الصحة الأسترالي الجديد غريغ هانت إلا أسبوعين ليجد نفسه في ضغوط من المؤسسات الطبية لإلغاء التجميد المثير للجدل لخصومات الميديكير.

 

ويبدو أن السياسات المشؤومة بالدفع المشترك لزيارات الأطباء بين المريض والمديكير تطل برأسها من جديد ولكن بصورة مختلفة.

 

وكان رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت قد أعلن وفاة الاقتراح في مواجهة الانتقادات العامة.

 

المشكلة الحالية تتمثل في أن تجميد خصومات الميديكير الذي بدأ عام 2014 وينتهي في 2020 يعني أن تتم محاسبة الأطباء عام 2020 على نفس قيمة 2014 بالرغم من تنامي تكلفة تقديم الخدمات الطبية عاما بعد عام، وهو ما قد يضطرهم قريبا لتعويض الفارق من جيوب المرضى.

 

ثمة فجوة واسعة بين ما يتحصل عليه الطبيب حاليا مقابل الاستشارة الطبية الواحدة والذي لا يتجاوز 37.05 دولار أسترالي وبين ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.

 

أكثر المضارين المحتملين من تحمل المرضى الفارق هم الفئة الأكثر فقرا، وأصحاب الحاجة الملحة للرعاية الصحية الدائمة حيث لن يستطيعوا تكبد مصروفات الدفع المشترك.

 

المؤلم أن يضطر أصحاب الدخول المحدودة إلى تخفيض علاجهم الطبي بسبب نقص القدرة المالية، لكن ذلك لن يحل المشكلة إذ أن تدهور الأوضاع الصحية لهم قد يجعلهم مضطرين للذهاب إلى المستشفيات وتلقي علاجا أكثر تكلفة.

 

وفيما يلي رسم بياني يوضح العلاقة الطردية بين الفقر والأمراض المزمنة، فكلما قل دخل الفرد كلما تنامت احتمال إصابته بأمراض مزمنة بغض النظر عن الحقبة العمرية.

 

المصدر: theconversation.com
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