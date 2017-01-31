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الرئيسية | استراليا | فيديو صادم ..فتاة توثق آخر لحظات حياتها قبل تحطم طائرتها ..وهذا اخر ما قالته !
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات, استراليا

فيديو صادم ..فتاة توثق آخر لحظات حياتها قبل تحطم طائرتها ..وهذا اخر ما قالته !

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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وثقت امرأة أسترالية آخر لحظات في حياتها بشريط فيديو، قبيل دقائق من مصرعها مع صديقها في تحطم طائرة صغيرة.

ونشرت إندا كاكرواتي (30 عاما) الفيديو على موقع "إنستغرام" من داخل قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها صديقها الطيار بيتر لينتش أثناء رحلة تدريبية.

 

وكانت كاكرواتي تتحدث بسعادة أثناء الفيديو، وهأنت فيه أصدقاءها بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

 

وكان الصديقان يستعدان للمشاركة في العروض الجوية خلال اليوم الوطني لأستراليا، الذي يوافق الـ26 في يناير الجاري لكن طائرتهما سقطت أمام عدسات الكاميرات في نهر بمدينة برث غربي البلاد.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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