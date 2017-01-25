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دخلت "قائمة المراقبة" عام 2017.. الفساد ينهش أستراليا

آخر تحديث: منذ 36 دقيقة
المصدر: afr.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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دخلت &quot;قائمة المراقبة&quot; عام 2017.. الفساد ينهش أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تم وضع أستراليا في "قائمة المراقبة" عام 2017 جراء الحجم المتزايد من عمليات الاحتيال والفساد، بحسب تقرير دولي حديث.

 

ووضع مؤشر مدركات الفساد أستراليا في المركز الثالث عشر عالميا في قائمة الدول الأقل فسادا، بينما تبوأت الدنمارك الصدارة ثم جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني.

 

ويمنح المؤشر درجات من 0 إلى 100، حيث تعني الدرجة 0 أن الدولة مكتظة تماما بالفساد، بينما تعني الدرجة 100 خلوها منه.

 

في مؤشر 2016، حصلت أستراليا على 79 نقطة، بما يعني تدنيا عن مؤشر 2012 حينما حصدت 85 نقطة.

 

ودخلت أستراليا "قائمة المراقبة" في 2017 حيث حذر التقرير من أن أداء تلك الدولة يشوبه فضائح رشوة، وتهديدات تتعرض لها المؤسسات الرقابية المستقلة.

 

ولفت إلى تعرض لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لحملة شرسة من السلطات بعد كشفها عن وجود انتهاكات جنسية وبدنية داخل معسكرات احتجاز اللاجئين الأسترالية.

 

حملات الترويع والتخويف تقوض استقلالية المؤسسات التي تعد من ضروريات ترسيخ الديمقراطية.

 

وبلغ المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد 43 ، بما يشير إلى استشرائه في القطاع العام بدول العالم.

 

خبير بي بي إس بيتر موريس قال إن التلكؤ في قضايا الفساد بأستراليا هوى بترتيبها.

 

وأشار إلى أن وجود شركات أسترالية ضمن التسريبات المعروفة باسم "وثائق بنما" وضلوع أستراليا في فضيحة الفيفا الخاصة بكأس العالم أحدث أثرا سلبيا.

 

المصدر: afr.com
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