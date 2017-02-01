أستراليا.. نقابة السكة الحديد تطالب بإنهاء خصخصة قطارات فيكتوريا

لوبا جريجوروفيتش سكرتيرة نقابة عمال السكة الحديد والترام والحافلات بملبورن

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - طالبت نقابة عاملي السكة الحديد والترام والحافلات بملبورن رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز بضرورة عودة شبكة السكة الحديدية إلى قبضة الحكومة، وعدم تجديد عقود خصخصتها.

وقادت النقابة دعوات العاملين للحكومة العمالية ووزيرة المواصلات العامة جاكينتا ألان والبرلمان لدعم فكرة عودة تشغيل القطارات والترام لتصبح في يد الحكومة.

النقابة طالبت باستغلال انتهاء عقود تشغيل تتعلق بشبكة القطارات والترامات العام الجاري 2017 لإعادتها مجددا إلى الحضن الحكومي.

العقود المذكورة تتعلق بشركتي "مترو ترينز" ويارا ترامز" اللتين قدمتا مناقصة لتمديدها لكن الحكومة لم تبت بعد في مصير تلك الطلبات.

من جانبها، قالت لوبا جريجوروفيتش سكرتيرة نقابة عمال السكة الحديد والترام والحافلات في مقال بصحيفة الإيج الأسترالية إن الأرباح يتم إهدارها في دعم الشركات الأجنبية بينما من الأفضل توجيه الأموال للبنية التحتية للمواصلات بالولاية الأسترالية.

وفي مقالها، ألقت جريجوروفيتش الضوء على كيفية امتلاك حكومة هونج كونج لجزء من شركة "مترو ترينز"، كما تستأثر الحكومة الفرنسية بحصة في شركة "يارا ترامز".

ومضت تقول: "الشركتان استحوذتا على إيرادات تناهز مليارات الدولارت ولم يستفد منها نظام النقل العام بفيكتوريا لمدة تجاوزت السنوات السبع".

المصدر: theage.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا