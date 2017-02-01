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أستراليا.. مراهق يطعن 3 أشخاص في مدرسة ثانوية
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شعر طلاب مدرسة بونيريج الثانوية الأسترالية بالذهول عندما تسلل مراهق داخل الفصل الدراسي وطعن معلمة وطالبين أثناء النداء الصباحي لكشف الحضور، ثم خرج دون التفوه بكلمة واحدة بحسب شاهد عيان.
وتمكنت السلطات الأسترالية من إلقاء القبض على المراهق داخل موقف انتظار سيارات بالقرب من سوبر ماركت مجاور بعد ارتكابه عمليات الطعن في صباح الخميس.
وضبطت الشرطة مع المتهم ساطورا وسكاكين عديدة ومقصا ومفكين داخل حقيبته الأديداس السوداء.
وقال المراهق الذي تم وضع الأصفاد في يده وبدا مرتديا زيا مدرسيا: "لم أقتل أحدا، ينبغي أن تخبروا أخي".
وتم الاتصال بالشرطة والمسعفين حوالي الساعة 8.45 صباحا.
وقال شاهد عيان إن مسطرة معدنية تم استخدامها لتنفيذ عملية الطعن، لكن الشرطة لاحقا ذكرت أنها ضبطت 3 سكاكين في مشهد الحادث.
قائمة الذين تعرضوا للطعن تشمل مدرسة علوم حيث تلقت طعنة أعلى ظهرها، وطالب في السادسة عشرة وطالبة في الخامسة عشر تلقيا طعنتين في الكتف.
وذكرت الشرطة أن الطالب والطالبة في السنة الدراسة الحادية عشرة.
ساطور ضمن المضبوطات التي وجدت في حقبة المراهق
وقالت شاهدة عيان: "لقد دخل الطالب وطعن الأشخاص الثلاثة ثم خرج".
الشرطة أثناء سيطرتها على المراهق
وأردف طالب آخر: "لا تستحق معلمتنا أن يتم طعنها".
المدرسة التي تحمل لقب "مس كوكس" تتمتع بشعبية وحب بين صفوف الطلاب.
وذكرت الشرطة أن الثلاثي المطعون في حالة مستقرة ولا توجد إصابات تهدد حياتهم.
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العنكبوت الالكتروني
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