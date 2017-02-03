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التعليم في أستراليا.. ضجيج بلا طحن
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - مرت المدارس الأسترالية بتغييرات كبرى على مدى العقد الماضي لا سيما عبر سياسة الإصلاحات القومية التي وافقت عليها حكومات الولايات والكومنولث، لكن الملاحظ أنها لم تسفر عن نتائج تذكر.
القائمة النظرية للإصلاحات تتضمن ما يلي:
- إصلاح المناهج التعليمية
- وضع معايير واضحة لتقييم الإجادة في القراءة والكتابة والحساب فيما يعرف باختبار NAPLAN.
-عرض تقارير تقييم للمدارس من خلال موقع My School website.
-معايير احترافية للمدرسين والمديرين.
- تنفيذ جزئي للإصلاحات التي تضمنها ما يعرف باسم "تقرير غونسكي".
وأثناء نفس السنوات العشر، ولدت التغييرات التكنولوجية والثقافية ضغوطا جديدة واحتمالات أخرى لأنظمة التعليم،والعاملين داخله.
فعلى سبيل المثال، استمرت أستراليا في تبنيها لسياسات أكثر عرقية وتعددية ثفافية، وأكثر ارتباطا بمنطقة آسيا-باسيفيك، وأكثر نشاطا في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الرقمية، لكنه من الناحية الأخرى بات التعليم أكثر لا مساواة وتباينا بين طلاب الحضر والأقاليم، وزادات الفجوة بين الطلاب.
ثمة حاجة لضرورة التيقن من نتائج تعليمية أفضل لعدد أكبر من المنتمين لهذا القطاع في أستراليا، وتحفيز القدرات الإبداعية، وحل المشكلات الأكبر نطاقا في المجتمع.
التحدي الأكبر أن يتم تنفيذ ذلك في سياق من التقشف المالي المتزايد الذي تشهده أستراليا.
الشعار الأكثر دقة لما يحدث في قطاع التعليم بأستراليا هو "كثير من التغيير، قليل من التأثير".
بالرغم من الإصلاحات الملحوظة على مدى العقد الماضي، ثمة القليل من العلامات على حدوث تأثيرات إيجابية أو نتائج ملموسة، وهو ما يتضح في النقاط التالية:
-لم تتحسن نسبة الطلاب الأستراليين الذين استكملوا بنجاح السنة الثانية عشر.
-سياسات التمويل الفيدرالية والخاصة بالولايات ما زالت كما هي ترسخ تقسيم القطاعات والنخبوية.
- الطرق الجديدة لنماذج التعليم مثل "الطريقة المعملية لا تستخدم إلا بنطاق ضيق.
- لا يوجد تحسن ملحوظ في التعليم المهني.
- نظاما تقييم NAPLAN و My School لم يؤديا إلى تحسن في القراءة والكتابة والحساب، حيث تشير إحصائيات 2016 إلى انحدار النسبة أو بقائها إلى ما كانت عليه في بعض المناطق.
- أداء الطلاب الأستراليين في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة والكتابة انحدر على المستوى الدولي.
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