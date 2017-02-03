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انقطاع الكهرباء يهدد أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يتسبب الاهتمام الأسترالي بتحقيق هدف الطاقة النظيفة في عواقب لم يتم وضعها في الحسبان جيدا مثل نقص الإمدادات والانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي تجلت في نموذج ولاية جنوب أستراليا.
يذكر أن طاقة الرياح المدعمة في جنوب أستراليا شكلت أكثر من 40 % من الإمدادات، وانخفضت الأسعار كرد فعل على ذلك.
بيد أن ذلك تسبب في عواقب عديدة أبرزها إغلاق مصانع الفحم الحالية والتجميد اللاحق لبعض مصانع الغاز مما ترك الولاية معرضة لحدوث عمليات انقطاع وارتفاع الأسعار وباتت تعتمد بشكل متزايد على الإمدادات القادمة إليها من ولاية فيكتوريا.
كل ذلك حدث بسبب التخطيط العشوائي لهدف الطاقة النظيفة، تلك السياسة التي تدعمها الحكومات الليبرالية والعمالية منذ عام 2002 لكنها سياسة لا تتوخى الحذر بشأن العواقب الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة.
وفي خطاب أمام نادي "ناشيونال برس" الأربعاء، كرس رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول ربع الوقت للحديث عن تحديات الطاقة.
التحدي الأكبر يتمثل في توفير طاقة كافية وفي نفس الوقت تحقيق هدف تقليص الانبعاثات الكربونية، والالتزام بنسبة الطاقة النظيفة.
لكن المؤكد أن أنصار البيئة ومعارضي تيرنبول سيرفضون تخفيض هدف الطاقة النظيفة إلى ما يتراوح بين 26-28 % بحلول عام 2030، والذي يقل عن هدف 2005.
وفي النصف الأخير من عام 2016، حدثت انقطاع واسع النطاق للكهرباء بولاية جنوب أستراليا، وكان منطقيا أن يبدأ تيرنبول الاهتمام بمسألة زيادة إمدادات الطاقة لتتناسب مع تنامي الاحتياجات.
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