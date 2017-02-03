إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | انقطاع الكهرباء يهدد أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

انقطاع الكهرباء يهدد أستراليا

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
المصدر: theconversation.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
انقطاع الكهرباء يهدد أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يتسبب الاهتمام الأسترالي بتحقيق هدف الطاقة النظيفة في عواقب لم يتم وضعها في الحسبان جيدا مثل نقص الإمدادات والانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي تجلت في نموذج ولاية جنوب أستراليا.

 

يذكر أن طاقة الرياح المدعمة في جنوب أستراليا شكلت أكثر من 40 % من الإمدادات، وانخفضت الأسعار كرد فعل على ذلك.

 

بيد أن ذلك تسبب في عواقب عديدة أبرزها إغلاق مصانع الفحم الحالية والتجميد اللاحق لبعض مصانع الغاز مما ترك الولاية معرضة لحدوث عمليات انقطاع وارتفاع الأسعار وباتت تعتمد بشكل متزايد على الإمدادات القادمة إليها من ولاية فيكتوريا.

 

كل ذلك حدث بسبب التخطيط العشوائي لهدف الطاقة النظيفة، تلك السياسة التي تدعمها الحكومات الليبرالية والعمالية منذ عام 2002 لكنها سياسة لا تتوخى الحذر بشأن العواقب الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة.

 

وفي خطاب أمام نادي "ناشيونال برس" الأربعاء، كرس رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول ربع الوقت للحديث عن تحديات الطاقة.

 

التحدي الأكبر يتمثل في توفير طاقة كافية وفي نفس الوقت تحقيق هدف تقليص الانبعاثات الكربونية، والالتزام بنسبة الطاقة النظيفة.

 

لكن المؤكد أن أنصار البيئة ومعارضي تيرنبول سيرفضون تخفيض هدف الطاقة النظيفة إلى ما يتراوح بين 26-28 % بحلول عام 2030، والذي يقل عن هدف 2005.

وفي النصف الأخير من عام 2016، حدثت انقطاع واسع النطاق للكهرباء بولاية جنوب أستراليا، وكان منطقيا أن يبدأ تيرنبول الاهتمام بمسألة زيادة إمدادات الطاقة لتتناسب مع تنامي الاحتياجات.

 

المصدر: theconversation.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)