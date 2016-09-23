أستراليا.. مفاجآت مدهشة بعد مداهمة ملهى "2 فلورز أب" بفيكتوريا

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عندما داهم محققو جرائم المخدرات في فيكتوريا الملهى الليلي الشهير "2 فلورز أب" في أوائل أبريل الماضي، كانوا يتوقعون أن يجدوا آلاف من أقراص النشوة، والميثامفيتامين والأموال النقدية.

التحقيق كان يستهدف عصابة مخدرات مشتبه فيها تستغل الحانة ذات الطوابق الثلاثة كمركز لتخزين وتوزيع المخدرات.

ولم يستغرق الأمر طويلا أمام المحققين حتى تأكدت شكوكهم، حيث عثروا على آلاف من الأقراص المخدرة تم وضعهم في أكياس بلاستيكية.

بيد أن عمليات البحث كشفت كذلك عن أمور لم تكن متوقعة، تتمثل في وثائق شرطة سرية تحتوي على معلومات مأخوذة من قاعدة بيانات أمنية.

تسريب البيانات ربما يكون أخطر التهديدات التي تواجه مؤسسات تنفيذ القانون المعاصرة التي تسجل كميات ضخمة من المعلومات الحساسة عبر أنظمة حاسوب مختلفة.

تسريب معلومات الشرطة لا يعني فقط إخراج بيانات عن عمليات حساسة، لكنه قد يكلف أشخاص أرواحهم.

وقال مفتش مباحث قريب الصلة بالتحقيق المتعلق بالملهى: "أكره أي شرطي يسرب المعلومات لمحتالين، قد يسربون إليهم عنوان منزلي".

وكشفت تقارير أن المعلومات المسربة تتعلق بمعلومات أمنية عن عالم الملاهي الليلية.

ويعتقد أن المعلومات المذكورة تم الحصول عليها بطلب من شخصيات إجرامية يترددون على ملاهي معينة.

اكتشاف التسريبات دفع السلطات المعنية لبدء تحقيق سري حول الأمر، لا سيما وأن كافة عناصر الشرطة البالغ عددهم 13 ألف في ولاية فيكتوريا يتركون بصمة إلكترونية حال دخولهم على قاعدة بيانات حساسة أو طباعة ورقة سرية.

وكشف التحقيق أن شرطيا سابقا كان هو الرابط بين محقق مشتبه به وعناصر إجرامية بالملهى.

المصدر: theage.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا