رئيس وزراء أستراليا: ترامب لم يغلق الهاتف في وجهي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يغلق الهاتف في وجهه، نافيا صحة تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأضاف تيرنبول في مقابلات إذاعية أنه حصل على تعهد شخصي من ترامب بتنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع إدارة أوباما الخاص باستقبال مجموعة من طالبي اللجوء التابعين لأستراليا، مشيرا إلى تأكيد الحكومة الأمريكية عدة مرات اعتزامها تنفيذه.

واستطرد تيرنبول: "أؤكد أن تقرير غلق ترامب الهاتف أثناء مكالمتي معه عار من الصحة".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن ترامب قطع المكالمة فجأة دون استئذان، بعد 25 دقيقة فحسب من الحديث مع تيرنبول، رغم أنها كان يفترض استمرارها لمدة ساعة ظهر السبت الماضي.

ولفتت إلى أن ترامب وصف المكالمة بالأسوأ بفارق شاسع.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث قبل مكالمة تيرنبول مع 4 من قادة العالم بينهم الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين.

وتجدد الحديث عن مكالمة ترامب وتيرنبول خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، الذي حاول فيه المتحدث الرسمي شون سبايسر تهدئة الموقف، عبر وصفها بالودية.

وبشكل ضمني، قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن اتفاقية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي وقعها مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول بخصوص استقبال لاجئين ما زالت قائمة.

ورغم وصف البيت الأبيض الاتفاق بين أوباما وتيرنبول الخاص بإعادة توطين لاجئي جزيرتي ناورو ومانوس بـ "المروع" لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تنفذ الاتفاق.

الاتفاق المذكور يعزي إلى نوفمبر الماضي، ويقضي باستقبال 1250 طالب لجوء من معسكري احتجاز مانوس وناورو التابعين لأستراليا.

لكن الخطة التي ورثها ترامب فجرت على ما يبدو خلافا دبلوماسيا حينما تمت مناقشتها أثناء المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيس الأمريكي وتيرنبول.

وعلى تويتر، وصف ترامب الاتفاق بالغبي، كما تحدث في كلمة ألقاها بحفل إفطار قائلا: "عندما تسمع عن الاتصالات الصارمة التي أجريها، لا تقلقوا بشأن الأمر، إنهم صارمون، وينبغي أن نعاملهم بنفس الأسلوب، لقد حان الوقت لنتحلى بقليل من الصرامة".

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا