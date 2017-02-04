- العقلانية تصنع التسويات ولا تبني دولة
- الحرب الغربيّة ضد الإسلام والمسلمين: من شارل ديغول إلى دونالد ترامب
- حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول
- لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟
- حدث في مثل هذا اليوم February 4, 2017
- بري وحزب الله إلى قانون ميقاتي.. بعد تهاوي «المختلط» و«الستين».. التيار يقرر العودة إلى القانون «النسبي»
- صحفي أمريكي أبيض: هذه الأرض لنا وعلى الآخرين الرحيل
- باريس.. حدث أمني خطير بمحيط متحف اللوفر
- ماذا يأكل ترامب وكيف يؤثِّر على قراراته؟.. إليك قائمة طعام الرئيس الأميركي
- الانفصال هو الحل!! 9 علامات تدل على أن العلاقة انتهت
- رئيس وزراء أستراليا: ترامب لم يغلق الهاتف في وجهي
- أستراليا.. مفاجآت مدهشة بعد مداهمة ملهى "2 فلورز أب" بفيكتوريا
- بيونسيه تنشر صوراً عارية لها احتفالاً بخبر حملها
- حرب اللاتسوية: أي مناطق آمنة؟
- ألمانيا .. غرامة 270 ألف دولار للتدخين بشرفة المنزل
- متابعة "إلكترونية" لترامب قبل انتخابه وبعده!
- عودة الصراع الدولي إلى العراق
- ملامح المواجهة السياسيّة تسابق "الرباعيّة"
- زمن مفاجآت ترامب وتحالفات بوتين
- لبنان يطلق تعداداً للفلسطينيين على أرضه: إدارة مشتركة للإحصاء... والمعلومات سرية
- مانشيت:قانون الإنتخاب يتطلّب «معجزة» وتعدُّد الصيغ بمواجهة «المتضرِّرين»!
- «اغراء» سوري لحل ملف النازحين... فهل يزور باسيل دمشق ؟ السياسة الخارجية «قنبلة موقوتة»... و«خيبة» سعودية للحريري
- باسيل: «بلاه يلَّا عالفراغ»؟
- لبنان في غيبوبة و«مناطق ترامب الآمنة» قد تشمله
- الحريري وجنبلاط معاً في «الكابوس»!
لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - المكالمة الهاتفية الكارثية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول تمثل إحراجا لكليهما، لكن هناك دافعا سياسيا واضح من تسريبها.
القليل من موظفي البيت الأبيض يستطيعون الاطلاع على نص ما وصفها ترامب بـ "المكالمة الأسوأ بفارق شاسع في هذا اليوم".
وذكرت تقارير أن دونالد ترامب أخذ يبعد الهاتف بعيدا عن أذنه اشمئزازا من تيرنبول، وأغلق الخط دون استئذان قبل انتهاء الزمن المقرر لها.
ما يحدث داخل أروقة البيت الأبيض من المفترض أنه يندرج تحت بند سري للغاية، لكن المؤكد أن أحد حاشية ترامب المقربين اختار أن يسرد للصحافة حقيقة ما دار في المكالمة، ولكن لماذا؟
ثمة احتمالان، الأول أن ترامب نفسه وراء تلك التسريبات لرغبته في أن يعرف العالم غضبه من أستراليا وباراك أوباما الذين وقعا "اتفاقا غبيا" على حد وصفه.
ربما يرغب ترامب وراء ذلك أن يتفادى تعرضه لـ "القتل الدبلوماسي" إذا مضى قدما في الاتفاق.
الاحتمال الثاني، أن يكون شخص ما قد فعل ذلك دون معرفة ترامب، في خطوة جريئة وتحمل العديد من المخاطر، لكنها ذكية جدا في نفس الوقت.
المعروف أن التسريبات هي أحد الملامح الأساسية للإدارة الجديدة، مثل تفاصيل مكالمته الغاضبة مع رئيس المكسيك، حيث ذكرت تقارير أن ترامب هدده بإرسال قوات أمريكية إلى دولة الجوار.
وتناثرت أقاويل حول ولع ترامب بمشاهدة التلفاز، وتسريب عسكري حول غارة أمريكية قاتلة في اليمن.
وأثيرت تسريبات أخرى بشأن القاضيين توماس هارديمان ونيل جوسوتش مرشحا الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا.
كيليان كونواي مساعدة ترامب قالت إن التسريبات ليست مصدرها الحكومة الأمريكية.
وتابعت: "إنها لم تسرب من البيت الأبيض"، وفقا لما أخبرت به شبكة "فوكس أند فريندز".
وواصلت: "إنها تسريبات خطيرة"، وألمحت إلى أن أستراليا قد تكون وراء تسريب المكالمة، لكن ذلك ليس مرجحا إذ أن مالكولم تيرنبول يهمه أن يرى الناخبون الاتفاق الذي يقضي باستقبال أمريكا طالبي اللجوء القابعين في معسكري احتجاز مانوس وناورو وقد تم إنجازه.
كيم بيزلي السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة قال: "ليس لدي أي شكوك أن أستراليا ليست مصدر تلك التسريبات، لكنها تسربت من داخل الجهاز البيروقراطي الأمريكي"، بحسب تصريحاته لهيئة الإذاعة الأسترالية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بيونسيه تنشر صوراً عارية لها احتفالاً بخبر حملها
- لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟
- بري وحزب الله إلى قانون ميقاتي.. بعد تهاوي «المختلط» و«الستين».. التيار يقرر العودة إلى القانون «النسبي»
- حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول
- صحفي أمريكي أبيض: هذه الأرض لنا وعلى الآخرين الرحيل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول
- لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟
- رئيس وزراء أستراليا: ترامب لم يغلق الهاتف في وجهي
- أستراليا.. مفاجآت مدهشة بعد مداهمة ملهى "2 فلورز أب" بفيكتوريا
- انقطاع الكهرباء يهدد أستراليا
- التعليم في أستراليا.. ضجيج بلا طحن
- أستراليا.. مراهق يطعن 3 أشخاص في مدرسة ثانوية
- دخلت "قائمة المراقبة" عام 2017.. الفساد ينهش أستراليا
- أستراليا.. نقابة السكة الحديد تطالب بإنهاء خصخصة قطارات فيكتوريا
- كارثة تنتظر مرضى أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)