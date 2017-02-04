لماذا تم تسريب مكالمة ترامب ورئيس وزراء أستراليا؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - المكالمة الهاتفية الكارثية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول تمثل إحراجا لكليهما، لكن هناك دافعا سياسيا واضح من تسريبها.

القليل من موظفي البيت الأبيض يستطيعون الاطلاع على نص ما وصفها ترامب بـ "المكالمة الأسوأ بفارق شاسع في هذا اليوم".

وذكرت تقارير أن دونالد ترامب أخذ يبعد الهاتف بعيدا عن أذنه اشمئزازا من تيرنبول، وأغلق الخط دون استئذان قبل انتهاء الزمن المقرر لها.

ما يحدث داخل أروقة البيت الأبيض من المفترض أنه يندرج تحت بند سري للغاية، لكن المؤكد أن أحد حاشية ترامب المقربين اختار أن يسرد للصحافة حقيقة ما دار في المكالمة، ولكن لماذا؟

ثمة احتمالان، الأول أن ترامب نفسه وراء تلك التسريبات لرغبته في أن يعرف العالم غضبه من أستراليا وباراك أوباما الذين وقعا "اتفاقا غبيا" على حد وصفه.

ربما يرغب ترامب وراء ذلك أن يتفادى تعرضه لـ "القتل الدبلوماسي" إذا مضى قدما في الاتفاق.

الاحتمال الثاني، أن يكون شخص ما قد فعل ذلك دون معرفة ترامب، في خطوة جريئة وتحمل العديد من المخاطر، لكنها ذكية جدا في نفس الوقت.

المعروف أن التسريبات هي أحد الملامح الأساسية للإدارة الجديدة، مثل تفاصيل مكالمته الغاضبة مع رئيس المكسيك، حيث ذكرت تقارير أن ترامب هدده بإرسال قوات أمريكية إلى دولة الجوار.

وتناثرت أقاويل حول ولع ترامب بمشاهدة التلفاز، وتسريب عسكري حول غارة أمريكية قاتلة في اليمن.

وأثيرت تسريبات أخرى بشأن القاضيين توماس هارديمان ونيل جوسوتش مرشحا الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا.

كيليان كونواي مساعدة ترامب قالت إن التسريبات ليست مصدرها الحكومة الأمريكية.

وتابعت: "إنها لم تسرب من البيت الأبيض"، وفقا لما أخبرت به شبكة "فوكس أند فريندز".

وواصلت: "إنها تسريبات خطيرة"، وألمحت إلى أن أستراليا قد تكون وراء تسريب المكالمة، لكن ذلك ليس مرجحا إذ أن مالكولم تيرنبول يهمه أن يرى الناخبون الاتفاق الذي يقضي باستقبال أمريكا طالبي اللجوء القابعين في معسكري احتجاز مانوس وناورو وقد تم إنجازه.

كيم بيزلي السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة قال: "ليس لدي أي شكوك أن أستراليا ليست مصدر تلك التسريبات، لكنها تسربت من داخل الجهاز البيروقراطي الأمريكي"، بحسب تصريحاته لهيئة الإذاعة الأسترالية.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا