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حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول

آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حضانة أسترالية لأولياء الأمور: ممنوع المحمول

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أثار مركز رعاية نهارية للأطفال (حضانة) الجدل في أستراليا حينما علق لافتة طلب فيها من أولياء الأمور التخلي عن هواتفهم المحمولة أثاء ذهابهم لأخذ أبنائهم.

 

وعلق المركز لافتة كتب فيها: "لقد سمعنا طفلا يقول "أمي أمي أمي"، بينما كانت والدته تعير اهتماما أكثر لهاتفها المحمول، ولا تكترث لنجلها.

 

إدارة المركز رفضت التراجع عن القرار، واصفة تصرفات بعض أولياء الأمور بالمروعة.

 

 

وبالنسبة للبعض، تبدو اللافتة منطقية، حيث كتب أحد أولياء الأمور: "لا أتخيل أن أكون منشغلا بهاتفي المحمول عند تحية ابني، إنه بلغ 13 عاما، لكني ما زلت أحييه عندما ينزل من الحافلة، لقد تقلدت حديثا وظيفة في الصباح، وافتقدت اصطحابه يوميا إلى المدرسة".

آخرون يتفقون مع مضمون اللافتة، لكنهم يرون أن أسلوبها اتسم بالغلظة، وعبر ولي أمر قائلا: "عندما أرى لافتة بهذا الأسلوب يمكنني أن أمزقها وأرميها في سلة المهملات، كان من الممكن كتابة عبارة "ممنوع الهواتف المحمولة" بكل بساطة.

 

لكن على الجانب الآخر، قد يكون ولي الأمر يتحدث في الهاتف في أمر مهم، مثل حجز موعد طبيب، أو يتعلق بحضور مؤتمر ما، أو مساعدة صديق.

 

المصدر: news.com.au
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