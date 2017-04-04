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رئيس البنك المركزي يحذر من مستقبل مظلم ينتظر أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر فيليب لوي محافظ البنك المركزي الأسترالي (بنك الاحتياطي)من تفشي ما يسمى "المديونية السلبية" الناجمة عن منح البنوك قروضا لأشخاص لشراء عقارات مثلا دون أن يكون دخلهم المالي قادرا على تسديد القروض، والاعتماد على الاستثمارفي العقار المراد شراؤه أو مزايا ضريبية لتغطية الديون.
وأضاف لوي أن ذلك من شأنه أن يغذي شهية استثمارية غير صحية تزيد من الإقبال على القروض العقارية بنظام "الفائدة فقط".
وانتقد لوي البنوك الأسترالية لمنحها قروضا لأشخاص ليسوا مؤهلين لذلك.
يأتي ذلك قبل خمسة أسابيع من إعلان الموازنة الفيدرالية، حيث تعتبر تصريحات لوي بمثابة تدخل من أكبر صوت اقتصادي مستقل في أستراليا في المعركة السياسية المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، محذرا من خطورة الفقاعة العقارية.
وتابع لوي: "الارتفاع المستمر في المديونية السلبية وزيادة أسعار المنازل خطر يهدد الصحة المستقبلية للاقتصاد الأسترالي ويزيد من هشاشة الأمور.
وللمرة الأولى يضع البنك المركزي صلة مباشرة بين "الترتيبات الضريبية" والشعبية "غير المعتادة" للقروض التي تعتمد على نظام "الفائدة فقط".
يذكر أن المديونية السلبية تمنح المستثمرين ميزة ضريبية تمتد خلال فترة القرض.
بيد أن ذلك يعني أن المقترض لا يدفع أساس القرض، مما يؤثر سلبا على سوق العقار، ويجعله أكثر تعرضا للمخاطر.
وفي العام الماضي، بلغت نسبة القروض بنظام "الفائدة فقط" في أستراليا 40 % من إجمالي التعاملات.
الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة APRA المنوطة بمراقبة أداء البنوك بيانا أعلنت فيه رغبتها في ألا تزيد نسبة القروض من هذا النوع عن 30 %.
واستطرد محافظ البنك المركزي أن تلك الضوابط كانت ضرورية لجعل النظام أكثر قدرة على التحمل والاستمرارية وتحسين المقاومة.
وحذر لوي من ارتفاع مستوى ديون العائلات الأسترالية التي زادت العام الماضي بنسبة 6.5 %، رغم أن الزيادة في إجمالي دخول العائلات لم تتجاوز 3 % مما يخلق فجوة.
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