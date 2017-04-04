إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | رئيس البنك المركزي يحذر من مستقبل مظلم ينتظر أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

رئيس البنك المركزي يحذر من مستقبل مظلم ينتظر أستراليا

آخر تحديث: منذ 3 ساعة 43 دقيقة
المصدر: abc.net.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 929
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
رئيس البنك المركزي يحذر من مستقبل مظلم ينتظر أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر فيليب لوي محافظ البنك المركزي الأسترالي (بنك الاحتياطي)من تفشي ما يسمى "المديونية السلبية" الناجمة عن منح البنوك قروضا لأشخاص لشراء عقارات مثلا دون أن يكون دخلهم المالي قادرا على تسديد القروض، والاعتماد على الاستثمارفي العقار المراد شراؤه أو مزايا ضريبية لتغطية الديون.

 

وأضاف لوي أن ذلك من شأنه أن يغذي شهية استثمارية غير صحية تزيد من الإقبال على القروض العقارية بنظام "الفائدة فقط".

 

وانتقد لوي البنوك الأسترالية لمنحها قروضا لأشخاص ليسوا مؤهلين لذلك.

 

يأتي ذلك قبل خمسة أسابيع من إعلان الموازنة الفيدرالية، حيث تعتبر تصريحات لوي بمثابة تدخل من أكبر صوت اقتصادي مستقل في أستراليا في المعركة السياسية المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، محذرا من خطورة الفقاعة العقارية.

وتابع لوي: "الارتفاع المستمر في المديونية السلبية وزيادة أسعار المنازل خطر يهدد الصحة المستقبلية للاقتصاد الأسترالي ويزيد من هشاشة الأمور.

 

وللمرة الأولى يضع البنك المركزي صلة مباشرة بين "الترتيبات الضريبية" والشعبية "غير المعتادة" للقروض التي تعتمد على نظام "الفائدة فقط".

 

يذكر أن المديونية السلبية تمنح المستثمرين ميزة ضريبية تمتد خلال فترة القرض.

 

بيد أن ذلك يعني أن المقترض لا يدفع أساس القرض، مما يؤثر سلبا على سوق العقار، ويجعله أكثر تعرضا للمخاطر.

 

وفي العام الماضي، بلغت نسبة القروض بنظام "الفائدة فقط" في أستراليا 40 % من إجمالي التعاملات.

 

الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة APRA المنوطة بمراقبة أداء البنوك بيانا أعلنت فيه رغبتها في ألا تزيد نسبة القروض من هذا النوع عن 30 %.

واستطرد محافظ البنك المركزي أن تلك الضوابط كانت ضرورية لجعل النظام أكثر قدرة على التحمل والاستمرارية وتحسين المقاومة.

 

وحذر لوي من ارتفاع مستوى ديون العائلات الأسترالية التي زادت العام الماضي بنسبة 6.5 %، رغم أن الزيادة في إجمالي دخول العائلات لم تتجاوز 3 % مما يخلق فجوة.

 

المصدر: abc.net.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)