النيابة لمحكمة أسترالية: سليم مهاجر وشقيقته مزوران

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - استمعت محكمة أسترالية إلى أن الرسائل النصية التي بعثها النائب السابق لرئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر إلى شقيقته تثبت تخطيطهما لتزوير انتخابات بلدية أوبرن عام 2012، بحسب ما ذكرته النيابة داخل جلسة المحكمة في سيدني.

واتُهم سيلم مهاجر وشقيته فاطمة بتقديم وثائق مزورة للجنة الانتخابات الأسترالية.

ويواجه سليم مهاجر وشقيقته 70 اتهاما على الأقل لكل منهما، حيث تدعي الشرطة الفيدرالية أنهما قاما بفبركة عناوين في كشوف لجنة الانتخابات الاسترالية من أجل زيادة فرص سليم مهاجر في أن يصبح عضوا بمجلس البلدية.

ولم يكن مهاجر وشقيقته ملزمان بحضور الجلسة التمهيدية اليوم في محكمة داونينج ستريت.

وقالت ممثلة النيابة ميتشيل إنجلاند للمحكمة إن ثمة أدلة تثبت أن المتهمين كانا يدركان ماذا يفعلان عندما قدما أكثر من 70 وثيقة مزورة للجنة الانتخابات الأسترالية في 30 يوليو 2012.

وتابعت أنه في نفس اليوم تبادل الاثنان بعث رسائل نصية لبعضهما البعض ناقشا فيها العناوين المزورة.

وعلمت المحكمة أن فاطمة كتبت رسالة إلى شقيقها قالت فيها: "لا يوجد عنوان من هذا القبيل، سأقوم بإعادة تسجيله".

ورد سليم مهاجر على الرسالة النصية قائلا: "لول، إنها فقط جرينايكر، المياه تجعلها وهمية".

ولفتت إنجلاند إلى أن مهاجر أصدر تعليمات لشقيقته بملء استمارات تسجيل للمرشحين في مجموعته".

وبعث مهاجر رسالة نصية قال فيها: "من هم في مجموعتي؟ وما هي عناوينهم؟ تأكدي أن جميعهم من "AUB وهو اختصار لأوبرن بحسب ممثلة النيابة التي ذكرت أن العبارة الأخيرة تكررت 11 مرة في الرسائل النصية.

من جانبه، رفض محامي الدفاع هامنت دانجي دليل النيابة ووصفه بالمعيب.

وتابع: "الهدف ليس وضع بيانات زائفة في استمارات التسجيل للأشخاص ولكن الهدف هو دعمهم".

وتابع: "ثمة اعتقاد بأن الأفضل هو أن يكون الأشخاص الذين يصوتون للمرشحين من نفس دائرتهم الانتخابية".

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا