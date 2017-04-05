خبراء: قواعد السنترلينك الجديدة في أستراليا "معتوهة"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصف خبراء قواعد الدعم الاجتماعي الجديدة "السنترلينك" في "أستراليا" بالمعتوهة.

ووضعت الحكومة قواعد أكثر شدة تتعلق بفترات الانتظار خلال تقديم طلبات للحصول على دعوم اجتماعية بهدف منع المتقدمين من صرف أموالهم على أشياء غير ضرورية.

وتتلقى حكومة تيرنبول انتقادات هائلة بسبب القواعد الجديدة لعدم معقولية أن يقوم الأشخاص الذين يطلبون دعما اجتماعيا بإنفاق ينفقون أموالهم على "حاجيات غير أساسية".

وكانت المذكرة التفسيرية التشريعية للتعديلات المقترحة قد ذكرت أن الهدف من التشديدات هو تضييق الخناق على شراء كماليات غير ضرورية والحصول الحصول على دعوم اجتماعية في نفس الوقت.

لكن الدكتورة كاي كوك الخبيرة بجامعة سوينبورن أدانت هذا الاقتراح، وأضافت أنها لا تعرف أي بحوث تعضد تلك المزاعم.

وفسرت ذلك قائلة: "إنه عته حقيقي، أن تظن أن شخصا يمتلك في حسابه 500 دولار ولا يمتلك دخلا إضافيا أن يتحدى المنطق ويصرف تلك الأموال على شيء ما ليس ضروريا مثل ابتياع جهاز آيفون جديد مثلا، وعدم الدفع للإيجار أو شراء الطعام".

من جانبه، قالت كاساندرا غولدي الرئيس التنفيذية لـ ACOSS إن الإجراءات الجديدة خاطئة وتضر أشخاصا في حاجة إلى مساعدة".

وزادت بقولها: "الاشتراطات الجديدة تستهدف ضرب ذوي الدخل المحدود"، وتساءلت: "منذ متى كانت قيمنا الأسترالية عقابية لتلك الدرجة على هؤلاء الذين في أمس الحاجة لمساعدات".

راشيل سيورت مسؤولة خدمات المجتمع بحزب الخضر قالت إن التعديلات الجديدة مثيرة للسخرية.

وأردفت: "إننا نتحدث عن أشخاص يتقدمون للحصول على مساعدات من أجل أسباب ضرورية".

وقال متحدث باسم وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتر إن الإجراءات الجديدة مصممة لمنع الناس من إنفاق أموالهم على اشياء غير ضرورية ثم يلجأون للحصول على الدعم".

جيني ماكلين وزيرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الظل قالت إن التغييرات من شأنها أن تزيد جرعة المشقة على الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة".

المصدر: thenewdaily.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا