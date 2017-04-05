في أزمة الإسكان.. أستراليا تفضل "المشرط"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت الحكومة الأسترالية إنها تفضل استخدام "المشرط" أكثر من "المطرقة الثقيلة" في تعاملها مع مشكلة الإسكان، والخصومات الضريبية في الموازنة الفيدرالية المقبلة المفترض إعلانها في مايو المقبل.

ويأتي ذلك رغم المخاوف التي أثارها محافظ البنك المركزي الأسترالي التي ذكر فيها أن تلك التنازلات الضريبية في مجال القروض العقارية تؤجج الاقتراض بنظام "الفائدة فقط" محذرا من عواقب وخيمة وإمكانية حدوث "فقاعة عقارية".

وردا على سؤال إذا ما كانت الحكومة الأسترالية تدرس إحداث تغييرات في الخصومات الضريبية، أجاب تيرنبول: "الموازنة في مايو المقبل، لن ننتظر طويلا حتى نراها".

بيد أن وزير الخزانة سكوت موريسون كان أكثر صراحة وذكر أن الحكومة لن تنفذ اقتراحات المعارضة العمالية مثل إلغاء المديونية السلبية، معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون بمثابة "مطرقة ثقيلة" على قطاع الإسكان.

واستطرد موريسون في تصريحات لراديو "إيه بي سي": "استخدام المشرط أفضل من استخدام المطرقة الثقيلة، الفكرة أنك ينبغي أن تكون حذرا في التعامل مع السياسات الضريبية واسعة النطاق التي تؤثر على كافة الأسواق".

من جانبه، قال قائد المعارضة بيل شورتن إن تجاهل الاقتراحات يؤكد الطبيعة التي تتسم بها حكومة تيرنبول، وتابع: "إنهم يخلقون 100 سبب لتفسير إحجامهم عن علاج الأزمة، لكن الناس تريد قرارا".

فيليب لوي، محافظ البنك المركزي حذر من الارتفاع الصاروخي لأسعار المنازل لا سيما في سيدني وملبورن مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الإقراض العقاري.

وانتقد لوي البنوك الأسترالية لمنحها قروضا لأشخاص ليسوا مؤهلين لذلك.

وتابع لوي: "الارتفاع المستمر في المديونية السلبية وزيادة أسعار المنازل خطر يهدد الصحة المستقبلية للاقتصاد الأسترالي ويزيد من هشاشة الأمور.

المصدر: skynews.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا