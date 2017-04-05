إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | في أزمة الإسكان.. أستراليا تفضل "المشرط"
المصنفة ايضاً في: استراليا

في أزمة الإسكان.. أستراليا تفضل "المشرط"

آخر تحديث: منذ 3 ساعة 45 دقيقة
المصدر: skynews.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 448
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
في أزمة الإسكان.. أستراليا تفضل &quot;المشرط&quot;

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت الحكومة الأسترالية إنها تفضل استخدام "المشرط" أكثر من "المطرقة الثقيلة" في تعاملها مع مشكلة الإسكان، والخصومات الضريبية في الموازنة الفيدرالية المقبلة المفترض إعلانها في مايو المقبل.

 

ويأتي ذلك رغم المخاوف التي أثارها محافظ البنك المركزي الأسترالي التي ذكر فيها أن تلك التنازلات الضريبية في مجال القروض العقارية تؤجج الاقتراض بنظام "الفائدة فقط" محذرا من عواقب وخيمة وإمكانية حدوث "فقاعة عقارية".

 

وردا على سؤال إذا ما كانت الحكومة الأسترالية تدرس إحداث تغييرات في الخصومات الضريبية، أجاب تيرنبول: "الموازنة في مايو المقبل، لن ننتظر طويلا حتى نراها".

 

بيد أن وزير الخزانة سكوت موريسون كان أكثر صراحة وذكر أن الحكومة لن تنفذ اقتراحات المعارضة العمالية مثل إلغاء المديونية السلبية، معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون بمثابة "مطرقة ثقيلة" على قطاع الإسكان.

 

واستطرد موريسون في تصريحات لراديو "إيه بي سي": "استخدام المشرط أفضل من استخدام المطرقة الثقيلة، الفكرة أنك ينبغي أن تكون حذرا في التعامل مع السياسات الضريبية واسعة النطاق التي تؤثر على كافة الأسواق".

 

من جانبه، قال قائد المعارضة بيل شورتن إن تجاهل الاقتراحات يؤكد الطبيعة التي تتسم بها حكومة تيرنبول، وتابع: "إنهم يخلقون 100 سبب لتفسير إحجامهم عن علاج الأزمة، لكن الناس تريد قرارا".

 

فيليب لوي، محافظ البنك المركزي حذر من الارتفاع الصاروخي لأسعار المنازل لا سيما في سيدني وملبورن مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الإقراض العقاري.

 

وانتقد لوي البنوك الأسترالية لمنحها قروضا لأشخاص ليسوا مؤهلين لذلك.

 

وتابع لوي: "الارتفاع المستمر في المديونية السلبية وزيادة أسعار المنازل خطر يهدد الصحة المستقبلية للاقتصاد الأسترالي ويزيد من هشاشة الأمور.

 

المصدر: skynews.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)