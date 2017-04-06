أستراليا تتوقع "هجوما وشيكا" يستهدف مواطنيها في تركيا

يشارك أستراليون بإحياء ذكرى جنود بلادهم بشبه الجزيرة التركية

قالت أستراليا، الخميس، إنها تلقت معلومات ترجح أن إرهابيين يعتزمون تنفيذ هجمات في تركيا خلال أبريل الجاري، مشيرة إلى أن الهجمات المفترضة تستهدف مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في شبه جزيرة جاليبولي غربي تركيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان أن السلطات التركية على دراية بالمعلومات "وتوفر دائما مستوى عاليا من الحماية الأمنية قرب مكان احتفالات إحياء ذكرى يوم أنزاك على شبه الجزيرة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم تفصح الوزيرة عن مزيد من التفاصيل.

ويمثل يوم أنزاك الذي يوافق 25 أبريل أول معركة كبيرة تشارك فيها قوات من استراليا ونيوزيلندا في جاليبولي بتركيا عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى.

ويزور مئات الاستراليين والنيوزيلنديين المكان كل عام لحضور مراسم عسكرية عند الفجر.

المصدر: سكاي نيوز