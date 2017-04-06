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رئيس بنك كوينزلاند يفضح مهزلة القروض العقارية في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زال القطاع العقاري يحتل مانشيتات الأخبار متناغما مع توقعات حول مستقبل سوق الإسكان، في وقت تنفذ فيه الهيئة الرقابية على البنوك حملة مشددة لتحجيم القروض بنظام الفائدة فقط التي تتفشى في أستراليا بشكل خطير.
جون سوتون رئيس بنك كوينزلاند احتل صدارة الأخبار الأسبوع الماضي عندما كشف أن بعض المنافسين المصريين يعرضون تقديم قروض سخية بنسبة تتجاوز 30 % من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف سوتون: "سينتهي ذلك بالدموع".
الكاتب نويل ويتاكر في مقال بصحيفة سيدني مورنينج هيرالد قال إنه تحدث إلى صديق له يعمل لدى أحد البنوك الكبرى، وسأله عن الحد الأقصى من القرض الذي يمكن للمصرف تقديمه لزوجين يكسب كل منهما 85 ألف دولار سنويا ، وكانت الإجابة مذهلة حيث يقدم لهما البنك إمكانية اقتراض مليون دولار.
واستطرد الكاتب أن إجمالي الدخل السنوي للزوجين معا لا يتجاوز 128 ألف دولار بالخصومات الضريبية.
وتابع: "تسديد قرض مليون دولار بنسبة 4.5 % سنويا سوف يكلف الزوجين 5100 دولار شهريا، أو 61 ألف دولار سنويا، مما يعني أن 67 ألف دولار فقط سنويا تتبقى للزوجين للصرف على كافة تكاليف المعيشة.
ورغم التباين في مصروفات كل عائلة، لكن دراسة كشفت أن متوسط ما ينفقه الزوجان المتقاعدان سنويا يبلغ 54 ألف دولار، لكنها أرقام لا تعتمد بالتأكيد على نمط معيشة يتسم بالإسراف، بل تضع في حسبانها حياة من التقشف الشديد مثل أن يتكلف الملبس 85 دولارا أسبوعيا، ووضع مصاريف الرفاهية عند مستوى 173 دولارا.
وواصل الكاتب: "دعونا نفترض أن الزوجين الحاصلين على قرض المليون دولار ينفقان 60 ألف دولار سنويا، فإن ذلك يترك لهما 7000 دولار سنويا فحسب لأمور مثل العطلات والصيانة والسيارات، وأشار إلى أن الوضع سيزداد قتامة بالنسبة للزوجين إذا ارتفع سعر الفائدة.
وطالب الكاتب بضرورة إعادة النظر في نظام القروض العقارية.
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