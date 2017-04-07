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أستراليا: أزمة العقارات تخيف أطفال نيو ساوث ويلز

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 41 دقيقة
المصدر: Daily Telegraph
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: أزمة العقارات تخيف أطفال نيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصبح أطفال نيو ساوث ويلز في حالة من الرعب من إمكانية عدم قدرتهم على امتلاك منزل في المستقبل في ظل أزمة العقارات الطاحنة التي تضرب الولاية الأسترالية.

أطفال في الثانية عشرة تحدثوا عن خوفهم من عدم قدرتهم المستقبلية على امتلاك وحدات سكنية، وفقا لبحث جديد.

ويبدو أن أزمة العقارات أصبحت تشغل بال الجميع أكثر من مخاوف الحروب النووية أو الهجمات الإرهابية، أو الأمراض الميكروبية القاتلة.

 

من جانبه، قال أندرو جونسون مناصر حقوق الأطفال والشباب بنيو ساوث ويلز إن استطلاع رأي كشف أن 50 % فقط من أطفال الولاية واثقون من إمكانية امتلاك مسكن، بينما قال 33 % إنهم لن يقدروا على تحمل ذلك.

 

واضافت: "لقد رأينا الكثير من الأدلة التي تثبت أن فكرة القدرة على شراء منزل باتت موضع قلق رئيسي بالنسبة للأطفال والشباب.

 

وتابع: "لقد اخبرنا طفل أنه ليس متيقنا من قدرته على شراء مسكن بالقرب من والدته وجدته".

 

وأردف جونسون: "أعتقد أننا الآن ندرك جميعا أن تلك القضية باتت تتوغل بين السكان، بينهم 2.4 مليون تحت عمر 24 عاما بولاية نيو ساوث ويلز".

 

المصدر: Daily Telegraph
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