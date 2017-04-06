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الرئيسية | استراليا | سليم مهاجر وشقيقته ماري ينظمان حفل تبرع من أجل أطفال سيدني ومؤسسة رينيه معوض اللبنانية
المصنفة ايضاً في: اخبار الجالية اللبنانية والعربية, استراليا

سليم مهاجر وشقيقته ماري ينظمان حفل تبرع من أجل أطفال سيدني ومؤسسة رينيه معوض اللبنانية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سليم مهاجر وشقيقته ماري ينظمان حفل تبرع من أجل أطفال سيدني ومؤسسة رينيه معوض اللبنانية
مهاجر وشقيقته ماري لم يستجيبا لطلب فيرفاكس ميديا للتعليق على الحفل الخيري مساء الأحد لمساعدة مستشفى سيدني للأطفال مؤسسة رينيه معوض في لبنان

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عادة ما تتعالى أصوات منظمي الأحداث الخيرية من أجل إعلان حفلاتهم على الملأ ورفع درجة المعرفة بغرض التبرعات، لكن ذلك لا ينطبق على نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر وشقيقته ماري.

 

وقوبلت مكالمات ورسائل بريدية عديدة من فيرفاكس ميديا هذا الأسبوع للتعليق على حفل خيري للثنائي مساء الأحد تحت مسمى "بريق الأمل" في باراديسو بفيرفيلد في سيدني بالصمت التام.

 

ماري، 18 عاما، المعروفة بلقب "مس لبنان أستراليا" تنظم حفل التبرعات الخيري الذي يستهدف مساعدة "مؤسسة مستشفى أطفال سيدني" Sydney Children's Hospital Foundation و مؤسسة "رينيه معوض" في لبنان.

 

ويساعد ماري في الترويج للحفل شقيقها سليم مهاجر، 30 عاما.

ووعد الاثنان بـ "ليلة مدهشة يتحدث فيها ضيوف مميزون، ونجوم ترفيه، مع عرض أزياء مبهر، وملابس رسمية للحضور".

 

حضور الحفل بجانب تلك العائلة المثيرة للجدل ليس رخيص الثمن إذ أن سعر "حزمة الرعاية" تتكلف حوالي 15 ألف دولار، بينما يتكلف المقعد الفردي بين 120-160 دولارا.

 

ووعدت العائلة بأن تذهب 100 % من الإيرادات لصالح الأعمال الخيرية.

 

ومن أجل تشجيع الرعاة على المشاركة العميقة، كتبت الأم تيريزا على الموقع الرسمي للحفل: "افعلوا أشياء صغيرة بحب كبير".

 

ويبدو أن جمع أموال لمساعدة "الأطفال الأقل حظا" لصالح المؤسستين المذكورتين أكثر أهمية بالنسبة لعائلة مهاجر من الحصول على الترخيص القانوني الإلزامي لفعل ذلك في المقام الأول.

 

وفي 13 مارس، كتب سليم مهاجر في حسابه على الإنستجرام أن نصف تذاكر الحفل البالغ عددها 350 جرى بيعها.

وبعدها بأسبوع، اقتربت ماري من "مؤسسة مستشفى أطفال سيدني حيث أجرت جولة في مقر المستشفى في راندويك، وتم إعطاؤها تصريحا للتبرع.

 

ولم تحدد ماري حجم التبرعات المطلوبة، لكن متحدثا باسم مستشفى أطفال سيدني" قال إن ذلك شيئا ليس غريبا بالنسبة للحفلات التي تجرى للمرة الأولى.

 

عدد من الشخصيات البارزة ساعدوا في الماضي على جمع تبرعات لمستشفى أطفال سيدني، بينهم سكاي ليكي وكارل ستيفانوفيتش وليزا ويكينسون ودلتا جودريم وجيسينتا فرانكلين وسونيا كروجر.

 

 

ماري لم تمتلك الوقت للاستجابة لطلبات فيرفاكس ميديا للتعليق لكنها تجد وقتا لتجربة أزياء من أجل الحفل الخيري

 

يذكر أن سليم مهاجر اتهم الأسبوع الماضي فحسب بالاعتداء على سائق تاكسي، ومراسلة "سيفن نيوز"، كما قالت النيابة في جلسة محاكمة تمهيدية إنه قدم أوراقا زائفة لتزوير انتخابات مجلس بلدية أوبرن عام 2012.

 

وقال متحدث باسم المستشفى: "اتصالنا يقتصر على ماري مهاجر التي أبدت اهتماما أصيلا لمساعدة أطفال المستشفى".

 

سليم مهاجر اتهم بالاعتداء على سائق تاكسي ومراسلة شبكة "سيفن نيوز".

 

ورغم أن مستشفى أطفال سيدني لديها سلطة جمع تبرعات باسمها في نيو ساوث ويلز، لكن مؤسسة رينيه معوض لا تمتلك تلك السلطة. بحسب متحدث باسم NSW Fair Trading.

 

وفشلت محاولات فيرفاكس ميديا للاتصال بمؤسسة رينيه معوض التي تتركز مهمتها على "الترويج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والريفية في لبنان.

 

من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية إنه ينبغي وضع الاعتبار لـ سمعة المتبرعين وتأثيره على سمعة الجهات المتبرع من أجلها.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
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