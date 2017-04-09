أستراليا.. حكاية دستور

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - منذ أن دخل قيد التفعيل عام 1901، شكل الدستور الأسترالي التاريخ السياسي للدولة.

الدستور هو القانون الأعلى في أستراليا، ويتألف من سلسلة من المواد تحدد إطار إدارة القوانين، وكيفية عمل المحاكم، وكيفية تداخل الحكومة الفيدرالية مع حكومات الولايات والأقاليم.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، كان هناك ستة مستعمرات بريطانية في القارة الأسترالية.

المستعمرات المذكورة( الولايات والأقاليم) كانت لها برلماناتها وحكوماتها ودساتيرها وجيوشها الخاصة.

وعند السفر من مستعمرة إلى أخرى، كان ينبغي على الأشخاص الخضوع لفحص جمارك قبل السماح بعبور الحدود، وكان يتعين عليهم دفع ضرائب على البضائع التي يحملونها.

في العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع عشر، بدأ ممثلو المستعمرات مناقشات قادت إلى تكوين فيدرالية.

وأرادوا الانضمام معا لخلق حكومة وطنية مع الحفاظ على السلطة السياسية لحكومة كل مستعمرة.

وتراكمت تلك المناقشات حتى صدر الدستور الذي تعمل به أستراليا حتى يومنا هذا.

العديد من العوامل حكمت إنشاء الدستور مثل الحاجة إلى تسهيل حركة التجارة داخل أستراليا، والرغبة في السيطرة على الهجرة وتحسين ترتيبات الدفاع عن القارة الأسترالية.

وفي بعض الأجزاء، استلهم واضعو الدستور الأسترالي الهيكل الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ذلك لا يعني أن الفيدرالية الأسترالية ثارت ضد بريطانيا، بل احتفظت بعلاقات وطيدة ببرلمان لندن والمحاكم والملكية البريطانية.

ولا يتضمن الدستور الاعتراف بسكان أستراليا الأصليين (الأبورجينز).

وعموما يمكن القول إن الدستور الأسترالي أصبح خليطا من عناصر مستلهمة من بريطانيا وعناصر أخرى مستلهمة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عناصر تميز أستراليا بشكل متفرد.

وطُلب من الناخبين الموافقة على مسودة الدستور في استفتاءات عقدت في المستعمرات التي صوتت كلها لصالح تمريره، بالرغم من أن الفارق بين نعم في بعض المستعمرات كان ضئيلا.

واستبعدت معظم النساء وسكان أستراليا الأصليين من التصويت.

وبعد تمرير برلمان لندن الدستور الأسترالي ليصبح قانونا، دخل حيز التنفيذ في يناير 1901.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا