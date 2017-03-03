أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إدارة الشكاوى بالكومنولث عن وجود تذمر شعبي كبير من حالة عدم الشفافية التي يتسم بها مسؤولو السنترلينك في تحصيلهم للديون.

وقال الكثير من الأشخاص إنهم تعرضوا لمعاملة ظالمة تفتقد العدالة.

وغمرت الشكاوى وزارة الخدمات الإنسانية بعد بدء السنترلينك في إرسال إخطارات لبعض مستقبلي الدعوم الاجتماعية ومطالبتهم بتسديد أموال مستحقة عليهم بعد مراجعة سجلاتهم الضريبية.

من جانبه، قال ريتشارد غلين القائم بأعمال مدير قطاع الشكاوى بالكومنولث إن ما يطمئنه هو أنه في معظم الحالات كانت الديون المطلوبة محسوبة بشكل دقيق.

يأتي ذلك رغم إحصائيات أفادت أن واحدا من كل خمسة أشخاص أرسلت إليهم مطالبات بتسديد ديون للسنترلينك ليسوا مدينين بأية أموال في واقع الأمر.

بيد أن غلين قال إن النظام الجديد لا يسمح بزيادة مثل هذه الأخطاء.

ولفت إلى ضرورة حدوث تحسينات مستمرة على النظام الجديد تتواءم مع الحد الأدنى من الاشتراطات القانونية المطلوبة.

وأضاف: "كان هناك ثمة قصور في توصيل الخدمات، وخلل في الاتصالات بين الموظفين والمستخدمين عند تنفيذ النظام".

واستطرد: "لقد أثرت تلك الموضوعات على جودة القرارات التي يصدرها النظام الآلي".

من جهته، رحب ألان تودج وزير الخدمات الإنسانية بنتائج التقرير، لكنه وعد بتحسينات في أساليب التواصل مع الجمهور.

وفسر ذلك قائلا: "الحقيقة هي أنه بينما يلتزم معظم مستقبلي الدعوم الاجتماعية بالأمور الصحيحة، يقوم البعض بالاحتيال عبر الإعلان عن دخول سنوية أقل مما يحصلون عليها من أجل الحصول على مساعدات أكثر".

ومضى يقول: "نريد دائما أن نتسم بالعدل تجاه مستقبلي الدعوم الاجتماعية، وفي نفس الوقت ينبغي أن نكون عادلين مع دافعي الضرائب ".

وبالمقابل، قالت ليندا بيرني، وزيرة الخدمات الإنسانية في حكومة الظل المعارضة إن نهج الحكومة في هذا الصدد يتسم بالفشل.

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا