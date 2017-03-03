- أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
- بعد 14 عاماً على سقوط صدام حسين.. حفيده يقدم شهادته عن انهيار "إمبراطورية" جده
- "سحل" راكب في طائرة أميركية
- مجموعة السبع تنشد دعما واسعا لفرض عزلة على الأسد
- سقوط المربع الامني لبلال بدر وانتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيرة
- طرابلس أزمة التسوّل تستفحل.. ولا حلول!
- ″تيار قاوم″ ينطلق في طرابلس.. بـ ″دعسة ناقصة″
- رسم مستقبل واجهة بيروت البحرية: كتاب مفتوح إلى مجلس بيروت البلدي
- علماء يكتشفون طريقة مذهلة لنمو أسنان جديدة
- محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
- قطة تقتحم بثا مباشرا وتشرب المياه على الهواء
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- هل يبدل العرب الموقف الروسي؟
- سوريا... وماذا عن إسرائيل؟
- سباق الساعات الأخيرة... والتمديد على الأبواب
- «التيار البرتقالي» «محاصر»... عون «يصدم» المراهنين... والتمديد «يتقدم»
- «الفراغ» يهدّد التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
- مجلس الوزراء لاستباق عقوبات الكونغرس «المؤذية» والحريري لعدم إثارة «عبور» الصواريخ الأميركية
- طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس... قبل القانون؟
- قانون العقوبات الأميركي على حزب الله: توسيع دائرة «المُعاقَبين»... ومراقبة أموال حركة أمل!
- محاربة الارهاب الداعشي ومواجهة الفقه الداعشي
- كيماوي..TNT
- الهروب إلى «الستين»
- التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟
- «الدفاع» يهدد الأهلي أمام الاتحاد
أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إدارة الشكاوى بالكومنولث عن وجود تذمر شعبي كبير من حالة عدم الشفافية التي يتسم بها مسؤولو السنترلينك في تحصيلهم للديون.
وقال الكثير من الأشخاص إنهم تعرضوا لمعاملة ظالمة تفتقد العدالة.
وغمرت الشكاوى وزارة الخدمات الإنسانية بعد بدء السنترلينك في إرسال إخطارات لبعض مستقبلي الدعوم الاجتماعية ومطالبتهم بتسديد أموال مستحقة عليهم بعد مراجعة سجلاتهم الضريبية.
من جانبه، قال ريتشارد غلين القائم بأعمال مدير قطاع الشكاوى بالكومنولث إن ما يطمئنه هو أنه في معظم الحالات كانت الديون المطلوبة محسوبة بشكل دقيق.
يأتي ذلك رغم إحصائيات أفادت أن واحدا من كل خمسة أشخاص أرسلت إليهم مطالبات بتسديد ديون للسنترلينك ليسوا مدينين بأية أموال في واقع الأمر.
بيد أن غلين قال إن النظام الجديد لا يسمح بزيادة مثل هذه الأخطاء.
ولفت إلى ضرورة حدوث تحسينات مستمرة على النظام الجديد تتواءم مع الحد الأدنى من الاشتراطات القانونية المطلوبة.
وأضاف: "كان هناك ثمة قصور في توصيل الخدمات، وخلل في الاتصالات بين الموظفين والمستخدمين عند تنفيذ النظام".
واستطرد: "لقد أثرت تلك الموضوعات على جودة القرارات التي يصدرها النظام الآلي".
من جهته، رحب ألان تودج وزير الخدمات الإنسانية بنتائج التقرير، لكنه وعد بتحسينات في أساليب التواصل مع الجمهور.
وفسر ذلك قائلا: "الحقيقة هي أنه بينما يلتزم معظم مستقبلي الدعوم الاجتماعية بالأمور الصحيحة، يقوم البعض بالاحتيال عبر الإعلان عن دخول سنوية أقل مما يحصلون عليها من أجل الحصول على مساعدات أكثر".
ومضى يقول: "نريد دائما أن نتسم بالعدل تجاه مستقبلي الدعوم الاجتماعية، وفي نفس الوقت ينبغي أن نكون عادلين مع دافعي الضرائب ".
وبالمقابل، قالت ليندا بيرني، وزيرة الخدمات الإنسانية في حكومة الظل المعارضة إن نهج الحكومة في هذا الصدد يتسم بالفشل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ممثل الولي الفقيه: خامنئي حضر 13 لقاء سريا مع الإمام المهدي في «سرداب جمكران»
- صورة لمسلمة تتحدَّى يمينياً متطرفاً في بريطانيا تحظى بتفاعل الآلاف.. هذا ما تخفيه خلف نظراتها
- كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
- ريك متري: ساعدت لبنان في توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول عديدة
- Lebanon’s Application for Membership of the Hague Conference on Private International Law
- أستراليا.. حكاية دستور
- سليم مهاجر وشقيقته ماري ينظمان حفل تبرع من أجل أطفال سيدني ومؤسسة رينيه معوض اللبنانية
- الأسترالية لورا بانكس.. مراسلة بدرجة "مشاغبة"
- أستراليا.. توقيع داعش يكشف لغز طعن شاب باكستاني حتى الموت
- أستراليا: أزمة العقارات تخيف أطفال نيو ساوث ويلز
- رئيس بنك كوينزلاند يفضح مهزلة القروض العقارية في أستراليا
- واين بيريس.. لماذا يتردد اسمه في أستراليا؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)