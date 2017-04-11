"أستراليا البيضاء".. عندما هيمن الجنس الأبيض على كل شيء

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يدعي رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول مرارا وتكرارا أن أستراليا هي أكثر الدول نجاحا في التعددية الثقافية.

ورغم أن هذا السرد يحظى بدعم ثنائي من الحزبين الليبرالي والعمالي اليوم، لكن على مدى أكثر من نصف قرن بعد تأسيس أستراليا الفيدرالية كانت الدولة لا تروج لذلك التعدد.

ففي عام 1925، طمأن رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، ستانلي بروس جمهورا قلقا من أن البنية العرقية لأستراليا تتألف من 98 % من ذوي الجذور البريطانية، ووعد بعدم تغيير ذلك.

بروس كان يعني بكلامه هذا الحفاظ على الهيمنة العرقية والثقافية للبيض في أستراليا فيما اصطلح على تسميته "سياسة أستراليا البيضاء".

وبعد تأسيس أستراليا الفيدرالية مباشرة عام 1901، تم تصميم سياسات من أجل الحفاظ على أستراليا "بيضاء وبريطانية".

ورغم عدم استخدام لغة عنصرية مباشرة للهروب من مأزق الإدانات الدولية، لكن رهاب الأجانب وفوبيا الغرباء كانا متفشيين في ذلك الوقت.

ولعل الدليل على ذلك ما قاله إدموند بارتون أول رئيس وزراء أسترالي حيث تحدث بشكل صريح عن إيمانه بتفوق ذوي البشرة البيضاء قائلا: "لا وجود للمساواة العنصرية، ولا ينبغي المقارنة مع الجنس الأبيض".

وظلت سياسة "أستراليا البيضاء" قائمة لمدة 7 عقود بعد 1901 وكان لها تأثير عميق على الكومنولث.

لم تكن سياسة أستراليا البيضاء مجرد توجيهات حكومية لكنها سلسلة من الممارسات ذات هدف واحد مشترك مفاده الاستمرار في اكتساب أستراليا شخصية بريطانية بيضاء.

قانون تقييد الهجرة، وقانون عمال جزيرة الباسيفيك، وغيرهما من القوانين كانت جميعها تعزز سياسة "أستراليا البيضاء".

ورغم أن قانون تقييد الهجرة لم يذكر بالتحديد كلمتي "بيضاء" و"عرق" لكنه كان أحد أدوات الإقصاء العنصري.

وخلال عقود أستراليا البيضاء، ظهرت العديد من الأعمال المسرحية المروجة لتلك السياسة، وأغاني، وشعارات، ودبابيس ،وشارات، وصابون، وحتى مشروب الأناناس لم يسلم من اتخاذه أداة للترويج لهيمنة الجنس الأبيض.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا