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المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ذكرت تقارير أن إيمان شاروبيم المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" أهدرت 100 ألف دولار على الأقل من أموال دافعي الضرائب بنيو ساوث ويلز في فضيحة نفقات صارخة.
وأهدرت شاروبيم المبلغ الضخم في صورة نفقات شخصية رغم أن الأموال المذكورة كانت تمويلا حكوميا لهيئة خدمات الصحة في سيدني التي كان تديرها شاروبيم عام 2015، والتي تستهدف مساعدة النساء المهاجرات.
وفي نفس العام الذي اختلست فيه الأموال العامة، تم تكريمها ووضعها في القائمة النهائية لجائزة "أسترالية العام"، حيث سلمها رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك مايك بيرد خطاب ترشيحها في نوفمبر 2014.
بيد أن الحجم الحقيقي للأموال التي أهدرتها شاروبيم ربما يكون أكبر كثيرا، لكن المراجعين وصفوها بأنها "جزء كبير" من الأموال التي كان محجوزة في السجلات المالية للهيئة.
وقال المراجع المالي لسجلات هيئة الخدمات الصحية للمهاجرات إنه لم يستقبل كل المعلومات والتفسيرات الخاصة بتلك المدفوعات كبيرة الحجم التي أنفقتها شاروبيم أثناء 2015.
شاروبيم، التي دخلت القائمة النهائية للقب "أسترالية العام" و"المحامية الحقوقية" أدارت هيئة الخدمات الصحية لمدة 11 عاما حتى 2015.
واتخذت المحكمة العليا هذا العام قرارا بتجميد أصولها المالية في إطار اتهامات بالاحتيال إثر تحقيقات أجرتها المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز ومفوضية الجرائم بنيو ساوث ويلز بشأن ثروتها غير المبررة.
ولم تستطع شاروبيم التخلص من أربعة عقارات في سيدني أو سيارتها، وينبغي أن تمثل أمام المحكمة مع ولديها ريتشارد وتشارلي الشهر المقبل للإجابة على تساؤلات في هذا الشأن.
إيمان شاروبيم أثناء تلقيها ترشيحها لجائزة "أسترالية العام" في نوفمبر 2014 من رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك مايك بيرد
وقالت فيرفاكس ميديا إن شاروبيم استطاعت مضاعفة رصيدها المالي في فترة 3 سنوات من بيع عقار فيرفيلد الذي كان مقرا لهيئة الخدمات الصحية، بعد حصولها على أموال من الحكومة لإجراء تجديدات بالعقار.
وكانت الهيئة تدار من عقار اشترته شاروبيم عام 2011 مقابل 660 ألف دولار في شارع "شورت" بفيرفيلد.
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