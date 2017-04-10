أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا

جوديث عبيد زوجة إيدي عبيد مع زوجة ابنها أثناء مغادرتهما المحكمة العليا الإثنين

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يقضي إيدي عبيد حكما بالسجن في اتهامات تتعلق بأنشطة تجارية سرية لعائلته في ميناء " سركيولار كواي" بسيدني.

والآن، مثلت عائلة عبيد أمام المحكمة للإجابة على تساؤلات بشأن الأرباح المقدية من مقهيين مطلين على الميناء، يمثلان أساسا للمحاكمة.

ووقفت زوجة إيدي عبيد، جوديث، 51 عاما، داخل منصة الشهود بالمحكمة العليا الإثنين الماضي للإدلاء بشهادتها حول كيفية إنفاق أرباح المقهيين.

وردا على سؤال حول من كان يدير المقهيين، أصرت الزوجة على أنها لا تعرف حقا أي شيء عن الأنشطة التجارية لأبنائها.

وتابعت: "لدي عائلة كبيرة، وأتفانى من أجل رعاية تسعة أبنائي التسعة، و33 حفيدا".

واستطردت: "أنا أم وجدة في نفس الوقت، وليس لدي أي وقت بخلاف ذلك، هذه هي الحقيقة".

جوديث عبيد التي تنهمك في "الأعمال المنزلية" كانت تأخذ 1000 دولار أسبوعيا نقدا من أرباح المقهيين، وتنفقها على أشياء "للمنزل والعائلة".

وردا على سؤال حول امتلاكها حسابا مصرفيا خاصا بها، أجابت جوديث: "ليس على حد علمي".

وأدارت شركة "سركيولار كواي ريستورانتس" التي كانت تعمل كواجهة لعائلة عبيد المقهيين المذكورين.

ودخلت الشركة التصفية عام 2014 وعليها ديون لدافعي الضرائب تناهز مليون دولار، من إيجارات غير مدفوعة ومصروفات أخرى.

وطلب القائمون بعملية تصفية الشركة مثول أعضاء من عائلة عبيد أمام المحكمة لإلقاء الضوء على من يدير المقهيين،والأرباح الناجمة عنهما.

ديفيد واينبيرجر محامي عائلة عبيد رفض بشكل متكرر أسئلة حول إذا ما كان إيدي عبيد قد تلقى مدفوعات أسبوعية من أرباح المقهيين.

وأجابت جوديث: "أبدا" عندما سئلت إذا ما كان زوجها يحصل على أموال من Circular Quay Restaurants.

يذكر أن حكما بالسجن 5 سنوات صدر ضد إيدي عبيد بعد إدانته بسوء السلوك أثناء تأدية منصب عام، والضغط على موظف حكومي بارز من أجل مصالح سرية في سريكيولار كواي.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا