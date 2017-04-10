- ميقاتي: ما قام به عون حق دستوري والمطلوب قانون جديد يعتمد النسبية
- «تأديب» الأسد حين يقود إلى «تأديب» بوتين والإيرانيين
- وزارة الخارجية الأمريكية: على حزب الله الخروج من سوريا حالا
- أنريكي: سنكرر «الريمونتادا»
- حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017
- DNA - ترامب: الأسد حيوان
- أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
- على لبنان تمرير قانون يمنع زواج الأطفال
- الرئيس اللبناني يعلن تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد
- روسيا تُسقط مشروعا غربيا للتحقيق في هجوم خان شيخون
- المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
- تحذير صيني لكوريا الشمالية: ترامب رجل يفي بوعوده
- بالفيديو..ترامب لبشار الأسد: أنت شخص شرير وحيوان!
- ميقاتي: أوقفوا الشحن المذهبي والطائفي
- صندوق بريد عين الحلوة يُفتح مجددا.. سقوط التسوية ليلا!
- سمير فرنجية.. الحوار الأخير
- كورنيش الميناء.. يتفقد الى الانتظام والامن
- بالفيديو..طالبات شيشانيات يُثرن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
- وادي الملوك... رحلة في عالم الأساطير المصرية القديمة
- تيلرسون في موسكو: تبادل خداع النفس
- ما بين عُذرية المرأة وعُذرية الرجل
- اشتريا دبابة من "إيباي" فعثرا بداخلها على كنز
- نعم التدخين يقتل.. كذلك الفضلات فلا تجرِّب فعل ذلك
- حيوانات منوية مزوَّدة بمحركات ووظيفتها أهم من التكاثر.. علماء يطوِّرونها لإنقاذ حياة النساء
- مصري يجامل صديقه ويقدم له شقيقته.. وما يحدث أخطر من ذلك بكثير!
أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يقضي إيدي عبيد حكما بالسجن في اتهامات تتعلق بأنشطة تجارية سرية لعائلته في ميناء " سركيولار كواي" بسيدني.
والآن، مثلت عائلة عبيد أمام المحكمة للإجابة على تساؤلات بشأن الأرباح المقدية من مقهيين مطلين على الميناء، يمثلان أساسا للمحاكمة.
ووقفت زوجة إيدي عبيد، جوديث، 51 عاما، داخل منصة الشهود بالمحكمة العليا الإثنين الماضي للإدلاء بشهادتها حول كيفية إنفاق أرباح المقهيين.
وردا على سؤال حول من كان يدير المقهيين، أصرت الزوجة على أنها لا تعرف حقا أي شيء عن الأنشطة التجارية لأبنائها.
وتابعت: "لدي عائلة كبيرة، وأتفانى من أجل رعاية تسعة أبنائي التسعة، و33 حفيدا".
واستطردت: "أنا أم وجدة في نفس الوقت، وليس لدي أي وقت بخلاف ذلك، هذه هي الحقيقة".
جوديث عبيد التي تنهمك في "الأعمال المنزلية" كانت تأخذ 1000 دولار أسبوعيا نقدا من أرباح المقهيين، وتنفقها على أشياء "للمنزل والعائلة".
وردا على سؤال حول امتلاكها حسابا مصرفيا خاصا بها، أجابت جوديث: "ليس على حد علمي".
وأدارت شركة "سركيولار كواي ريستورانتس" التي كانت تعمل كواجهة لعائلة عبيد المقهيين المذكورين.
ودخلت الشركة التصفية عام 2014 وعليها ديون لدافعي الضرائب تناهز مليون دولار، من إيجارات غير مدفوعة ومصروفات أخرى.
وطلب القائمون بعملية تصفية الشركة مثول أعضاء من عائلة عبيد أمام المحكمة لإلقاء الضوء على من يدير المقهيين،والأرباح الناجمة عنهما.
ديفيد واينبيرجر محامي عائلة عبيد رفض بشكل متكرر أسئلة حول إذا ما كان إيدي عبيد قد تلقى مدفوعات أسبوعية من أرباح المقهيين.
وأجابت جوديث: "أبدا" عندما سئلت إذا ما كان زوجها يحصل على أموال من Circular Quay Restaurants.
يذكر أن حكما بالسجن 5 سنوات صدر ضد إيدي عبيد بعد إدانته بسوء السلوك أثناء تأدية منصب عام، والضغط على موظف حكومي بارز من أجل مصالح سرية في سريكيولار كواي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
- المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
- "أستراليا البيضاء".. عندما هيمن الجنس الأبيض على كل شيء
- لحظات فصلته عن الموت.. هكذا أنقذ رجل حفيده بعد سقوطه أسفل القطار
- أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
- ريك متري: ساعدت لبنان في توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول عديدة
- Lebanon’s Application for Membership of the Hague Conference on Private International Law
- أستراليا.. حكاية دستور
- سليم مهاجر وشقيقته ماري ينظمان حفل تبرع من أجل أطفال سيدني ومؤسسة رينيه معوض اللبنانية
- الأسترالية لورا بانكس.. مراسلة بدرجة "مشاغبة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)