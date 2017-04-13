ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا

خضعت المئات من الزواحف المدمنة على الميثامفيتامين لإعادة التأهيل من قبل الموظفين والسجناء في مجمع إصلاحي بأستراليا.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن وزارة العدل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اكتشفت الزاوحف المدمنة، بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمجمع جون موروني الإصلاحي ضبطت فيها أكثر من 900 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

وقال إيان ميتشل، وهو مشرف كبير في المجمع الإصلاحي، إن الزواحف كانت أكثر عدوانية وشراسة بعدما باتت مدمنة على عقار الميثامفيتامين، الذي دخل إلى جسمها من خلال جلدها.

وأضاف "يستغرق الأمر وقتا طويلا ليغادر العقار من جسم الثعبان.. ولكن من خلال عملنا الذي دام لعدة أشهر، تمكنا من تهدئته وإعادة تأهيله شأنه شأن الكثير من الزواحف التي ضبطناها في المجمع".

وضبطت الشرطة الأسترالية مئات الزواحف في الفناء الخلفي للسجن، من بينها التنين الملتحي والسحالي ذات اللسان الأزرق بالإضافة إلى الثعابين السامة.

المصدر: سكاي نيوز