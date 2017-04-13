إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا

آخر تحديث: منذ 29 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 12
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
ضبط زواحف &quot;مدمنة&quot; في أستراليا

خضعت المئات من الزواحف المدمنة على الميثامفيتامين لإعادة التأهيل من قبل الموظفين والسجناء في مجمع إصلاحي بأستراليا.

 

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن وزارة العدل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اكتشفت الزاوحف المدمنة، بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمجمع جون موروني الإصلاحي ضبطت فيها أكثر من 900 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

 

وقال إيان ميتشل، وهو مشرف كبير في المجمع الإصلاحي، إن الزواحف كانت أكثر عدوانية وشراسة بعدما باتت مدمنة على عقار الميثامفيتامين، الذي دخل إلى جسمها من خلال جلدها.

 

وأضاف "يستغرق الأمر وقتا طويلا ليغادر العقار من جسم الثعبان.. ولكن من خلال عملنا الذي دام لعدة أشهر، تمكنا من تهدئته وإعادة تأهيله شأنه شأن الكثير من الزواحف التي ضبطناها في المجمع".

 

وضبطت الشرطة الأسترالية مئات الزواحف في الفناء الخلفي للسجن، من بينها التنين الملتحي والسحالي ذات اللسان الأزرق بالإضافة إلى الثعابين السامة.

 

المصدر: سكاي نيوز

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)