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أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ذكرت تقارير أن فريق المحامين الممثلين لسياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد يسعون للحصول على رأي جون عجاقة رئيس المجلس التشريعي بالولاية كعنصر رئيسي في استئناف موكلهم على سجنه 5 سنوات بعد إدانته بتهمة سوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما.
وعلمت فيرفاكس ميديا أن المحامين التابعين لإيدي عبيد أرسلوا أيضا إلى جون عجاقة والكاتب البرلماني ديفيد بلونت رأيا قانونيا قدمه إليهم قاضي المحكمة العليا السابق إيان كالينان.
الرأي المذكور يقول إن البرلمانات لا المحاكم هي الجهة المنوطة بالنظر في إخفاء عبيد مصالح سرية له في ميناء سركيولار كواي أثناء ضغطه من أجل تجديد إيجار مقهيين عام 2007.
ويستند هذا الرأي على أن عدم إفشاء عضو برلمان مصالح مالية من اختصاص البرلمان.
وكان عبيد قد حكم عليه بالسجن 5سنوات، وحد أدنى 3 سنوات بعد إدانته.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الاستئناف أوائل مايو المقبل.
حجة أن المحكمة العليا ليس لديها ولاية قضائية للنظر في أمور سوء السلوك أثناء تأدية منصب عام سبق أن تم تقديمها أمام المحكمة قبل إدانة عبيد.
واستندت الحجة وقتها أن المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز الذي ظل عبيد عضوا فيه لأكثر من 20 عاما هو المنوط بنظر مخالفات عبيد.
لكن قاضي المحكمة العليا آنذاك ستيفن جاجلر رفض الطلب قائلا إن عبيد يستطيع فقط تقديم ذلك الطلب حال إدانته في المحاكمة، والاستئناف ضد الإدانة.
وذكرت تقارير أن محامي عبيد عباس سوكي من مكتب "Hanna Legal" كتب مرات عديدة إلى مكتب رئيس المجلس التشريعي طالبا منه رأيه في القانون الذي يتعلق بالمسألة.
وبالرغم من أن عجاقة لم يرد بشكل رسمي لكن نائبه تريفور خان أجاب قائلا إنه ليس دور رئيس المجلس التشريعي.
وقالت شخصيات حكومية بارزة إن الخطابات محاولة من محامي عبيد تستهدف جعل عجاقة يتدخل رسميا في الاستئناف.
وأكدت متحدثة باسم عجاقة أنه تلقى رسائل من الفريق القانوني لإيدي عبيد.
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