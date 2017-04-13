مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتقد بن فوردهام المذيع الأسترالي لبرنامج "توداي" فيديو تظهر فيه نساء تابعات لحزب التحرير وهن يشرحن كيفية ضرب الزوجات.

وقالت النساء إن ضرب الزوجة مسموح به ولكن على نحو فيه رفق، وباستخدام عصا قصيرة وقطعا من القماش حتى لا تؤذي المرأة.

الفيديو تم التقاطه خلال مناسبة نسوية غرب سيدني، ونشرته على فيسبوك فرع المرأة بحزب التحرير، وكشفته صحيفة الأستراليان.

ويظهر الفيديو امرأتين تشرحان وفقا لفهمهما عن الإسلام، أن الرجل يحق له تقويم زوجته من خلال ضربها بعصا صغيرة، أو وشاح ملتوي حتى لا يصيبها بأي ألم.

واستطردت إحدى المرأتين: "من الواضح جدا أن طبيعة الضرب رمزية".

لكن المذيع الأسترالي فوردهام ذكر أن الفيديو يماثل التعليقات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قيصر طراد، والتي أشعلت الجدل، عندما أشار إلى أن الزوج الغاضب قد يستطيع اللجوء إلى ضرب زوجته كخيار أخير.

لكن طراد ترادع لاحقا عن تصريحاته، واصفا إياها بالزلة.

فوردهام قال إن الفيديو يمثل برهانا آخر على حاجة المسلمين المعتدلين إلى قيادة جديدة في أستراليا.

وفسر ذلك قائلا: "هذه الآراء يعتنقها البعض ولكن ليس كل أتباع الدين الإسلامي، ولكن عندما تجد أشخاصا في مواقع قيادية ينشرون رسائل خطيرة من المهم أن نشجب ذلك".

وتابع: "ليس مناسبا أبدا أن تضرب زوجتك، أبدا، فذلك يسمى اعتداء، إذا ضربت امرأة فأنت جبان، ليس مناسبا ضرب زوجتك ولو برفق أو بأي وتيرة كانت".

وواصل: "الاعتداء غير مشروع وخاطئ".

سيلما إحرامن من جمعية النساء المسلمات في أستراليا هاجمت الفيديو، وأكدت أن الإسلام لا يتسامح مع العنف.

المصدر: 9news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا