أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016

باسكال باربارو قُتل في إيروود العام الماضي

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات أن جريمة قتل حدثت كل شهر تقريبا في كانتربيري- بانكستاون العام الماضي فيما يعد رقما قياسيا جديدا بولاية نيو ساوث ويلز.

وقتل 11 شخصا في كانتربيري- بانكستاون عام 2016، بينهم 6 في بانكستاون، و5 في كانتربيري، وهو أكبر عدد قتلى في بلديات نيو ساوث ويلز.

وليد "والي" أحمد قُتل في مركز التسوق المركزي في بانكستاون في أبريل 2016.

الإحصائيات المذكورة تتجاوز الأرقام التي سجلتها نيو ساوث ويلز عام 2015, عندما قُتل 4 أشخاص فقط في كانتربيري-بانكستاون.

وفي عام 2016، هبط معدل القتل بولاية نيو ساوث ويلز بشكل عام بنسبة 6 %.

وقالت الشرطة إن عمليات القتل لم تكن عشوائية.

وأشارت الأرقام إلى أن 4 جرائم قتل على الأقل كانت متعمدة، حيث كان الضحايا معروفين للقتلة.

فرانك مينيلي مساعد مفوض الشرطة، قال: "عمليات القتل ليست ممارسات عشوائية، وجزء من نشاط إجرامي عنيف ستواصل شرطة نيو ساوث ويلز التحقيق فيه".

حمد أسعد قتل أثناء تواجده في طريق أمام منزله في جورج هول.

واستطرد: "دور المجتمع في تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة حيوي".

يذكر أن حولي نصف عدد القتلى يرتبط بالعنف المنزلي.

وتابع مينيلي: "على الأقل 5 عمليات قتل يرتبط بالعنف المنزلي، وهو موضوع خطير ينبغي معالجة جذوره لما له من تأثيرات مدمرة على المجتمع".

وفي عام 2016 أيضا، حدثت 2041 واقعة عنف منزلي في جنوب غرب سيدني.

جرائم السطو بدون سلاح، واقتحام المنازل والسرقة والاحتيال شهدت انخفاضا ملحوظا في نيو ساوث ويلز عام 2016.

صفوان شوربجي، 32 عاما، قُتل في كونديل بارك.

وفيما يلي قائمة بأبرز حالات القتل في كانتربيري- بانكستاون.

يناير- كيم هان تشينن 39 عاما، طريق Hannans، في ناروي.

فبراير-شارون ميتشيلوتي، 48 عاما، طريق كنتاكي، ريفروود.

أبريل- صفوان تشارباجي، 32 عاما، شارع إلما، كونديل بارك.

أبريل- وليد "والي" أحمد، 41 عاما، بانكستاون سنترال.

يوليو- آدم أبو محمود، 18 عاما، شارع ماركو، باناينا.

أغسطس- ميليسا ميات، 40 عاما، طريق كارديجان، غرينايكر.

سبتمبر- آن روجرز، 61 عاما، شارع لينكس، ميلبيرا.

سبتمبر- بريان هاملتون، 69 عاما، شارع بويست، باس هيل.

أكتوبر- حامد أسعد، 29 عاما، شارع ستورت، جورج هول.

نوفمبر- باسكال بابارو، 35 عاما، شارع لاركال، إيرلوود.

نوفمبر- جوبلينغ ليو، 59 عاما، شارع إيمي، كامبسي.

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المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا