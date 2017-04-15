في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خلال الخمسين عاما الماضية، تغيرت طبيعة وشكل الدين في أستراليا على نحو دراماتيكي.

لم ينحسر الدين خلال الفترة المذكورة بالرغم من زيادة نسبة الملحدين الذين لا يعتنقون أي دين.

مثل هذه التغييرات لديها عواقب كبيرة على السياسة الاجتماعية والبحوث.

الدين هو الحديث الدائم الذي تتركز حوله بؤرة الأخبار، ويبدو أنه يؤجج الأحداث، والسياسيين ويؤثر على نسبة التصويت في القضايا الأخلاقية.

وفي التعداد السكاني عام 2011، أصبحت أستراليا أقل وأكثر تدينا في نفس الوقت.

وبينما زاد عدد الملحدين في أستراليا إلى 22 %، فقد ارتفع عدد من يعتنقون الأديان بشكل ملحوظ ايضا.

وربما أحد أسباب ذلك هو أن 17 % من السكان اختاروا خيار عدم الإجابة على سؤال الدين.

وانتشر الإلحاد بشكل أكثر وضوحا بين الشباب، الذين يطلق عليهم جيل الألفية.

ففي تعداد 2011، أعلن حوالي 30 % من الشباب في الفئة العمرية بين 25-34 عاما أنهم ملحدون لا يؤمنون بأي دين.

وكشف بحث بريطاني أن العديد من الشباب يديرون ظهورهم للمجتمعات المنظمة على أساس ديني، والتي تبدو غير قادرة في منح المرأة تقديرها المستحق، أو مثلا الاعتراف بالأشخاص المثليين.

ولا تقتصر النسبة على أستراليا فحسب، ففي بريطانيا، تبلغ احتمالات أن يكتسب أبناء زوجين متدينين نفس الطابع من التدين 50 %.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا