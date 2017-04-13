قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ربما يظن الأستراليون أنفسهم مجتمعا غير طبقي، لكن الواقع أن الفجوة بين الغني والفقير زادت عن أي وقت مضى قبل 4 أسابيع فقط من إعلان الموازنة الفيدرالية.

"الغني" و"الفقير" كلمتان دائما ما تلوكهما ألسنة السياسيين لكنهم يظلون عاجزين عن تحقيق تقدم في تقليل الفجوة بينهما.

انظر مثلا إلى وقت الاستجوابات داخل برلمان أستراليا، تجد أن السياسيين يستخدمون عبارات من نوعية " العائلات التي تعمل بجد" و"المكافحين" و"المليونيرات".

وحتى رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول، الرجل الثري، يحاول استخدام الكلمات لجذب الفقراء.

وقال تيرنبول بعد أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2015: "نعمل بجد وندفع ضرائبنا" في محاولة للدفاع عن نفسه أمام اتهامات حزب العمال بأن رجل مرفه مثله لا يستطيع فهم حياة الأشخاص العاديين.

إعلان الموازنة الفيدرالية لم يعد يفصلنا عنه إلا 4 أسابيع فحسب، وثمة مناقشات حثيثة حول من يستحق الدعم من الحكومة، ومن يتعين عليه العمل بشكل أكثر جدية من أجل تلك المساعدة.

أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات تزيد من الطبقية في أستراليا.

لم يعد الناس يتم تصنيفهم كطبقة عاملة أو متوسطة أو ثرية، لكنهم يصنفون إما كملاك منازل أو غير ملاك.

جوديث بريت، الأستاذة الفخرية للسياسية بجامعة لا تروب في ملبورن وصفت الجدال الشديد حول الإسكان بالشاذ.

وفسرت ذلك قائلة: "لو تحدثتم عن اللامساواة، فإن الإسكان موضوع هائل، الأمر لا يتعلق فحسب بامتلاك وظيفة ولكنه يرتبط أيضا بوجود أولياء أمور قادرين على مساعدة أبنائهم في شراء منازل".

المصدر: theage.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا