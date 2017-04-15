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في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: adelaidenow.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات مخيفة أن الفجوة الصحية في أستراليا بين الأغنياء والفقراء اتسعت بشكل كبير.

 

هل ترغب في أن تعيش لسنوات أطول في أستراليا؟ لابد أن تكون ثريًا إذن، حيث تكشف الإحصائيات بوضوح زيادة هائلة في الفجوة الصحية الطبقية.

 

وقال رئيس الجمعية الطبية العالمية السير ماياكل مارموت إن انعدام العدالة التي تؤجج اللامساواة تقتل المزيج من الأشخاص بشكل واسع النطاق.

 

جاء ذلك على هامش خطاب لمارموت بجامعة فليندرز.

 

وأشار التقرير إلى أن حجم الثروة التي يملكها الأستراليون تؤثر على الصحة، فالأشخاص الذين يعشون في مناطق فقيرة اجتماعيا واقتصاديا يعيشون بشكل عام 3 أعوام أقل من الذين يقطنون الأحياء الثرية، كما تتضاعف نسبة إصابتهم بالأمراض المزمنة.

 

وعلاوة على ذلك، تتجاوز نسبة تعرض الفقراء لحالات وفاة كان يمكن تجنبها 1.8 ضعف الأغنياء.

 

ولاحظ التقرير أنه بالرغم من حدوث تحسن إجمالي في بعض مجالات الصحة الخاصة بسكان أستراليا الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مثل انخفاض معدل التدخين، وتراجع معدلات وفاة الأطفالن لكن متوسط عمر الأبورجينز ما زال في حالة منخفضة مقارنة بغيرهم.

 

وبلغ متوسط عمر الأبورجينز 69.1 سنة للذكور، و73.7 سنة للإناث، وهو أقل بحوالي 10 سنوات من سكان أستراليا غير الأصليين.

 

وكشف تقرير المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية عام 2016 أن 56 % من الأستراليين تندرج حالتهم الصحية تحت مسمى ممتاز أو جيد جدا.

 

وبالمقابل، أظهرت الأرقام أن 50 % على الأقل من الأستراليين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.

 

ونوه التقرير إلى أن عادات مثل، مثل التدخين، وتعاطي الخمور بشكل مفرط، والنظام الغذائي الفقير، ونقص الرياضة تساهم بشكل رئيسي في زيادة وتيرة العديد من الأمراض المزمنة.

 

عوامل أخرى مثل الدخل السنوي والتعليم والإسكان والبيئة والنقل والتوظيف تؤثر أيضا على الصحة.

 

المصدر: adelaidenow.com.au
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