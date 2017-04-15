- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- خبر سار لأصحاب نظرية "لماذا نرتب السرير مادمنا سننام عليه مجدداً؟".. 13 عادة صحية ضارة
- أردوغان: استطلاعات الرأي تشير لغالبية مؤيدة للتعديلات الدستورية
- الانتحار ولا التراجع.. رئيس كوريا الشمالية يتوعّد بالرد مستخدماً الأسلحة النووية على أي هجوم مماثل على بلاده
- ترامب في دير الزور لمواجهة سلاح الطاقة الروسي عبر التركي والأسرائيلي
- هوليوود تشهد طلاقا جديدا بين نجمين معروفين
- إقالة مفاجئة لأميرة سعودية من تلك المؤسسة
- مفاجأة...رونالدو قد ينهي مسيرته الكروية بسبب فضيحة جنسية
- بري استعان بـ «المقانق والخنزير»... والبطريرك الماروني «أحيا الستين»
- أم القنابل
- توقعات الأبراج ليوم April 15, 2017
- ورطة الأسد!
- حدث في مثل هذا اليوم April 15, 2017
- قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير
- في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت
- اتساع الاعتراضات على مشروع باسيل التأهيلي وبري رفض التعهد برئاسة مسيحي لمجلس الشيوخ
- البطريرك الراعي يكسر المحرمات: ارجعوا إلى قانون الستين
- لبنان «مخيّم»: ماذا عن النازحين اللبنانيين؟
- درسان من سمير فرنجيّة
- الهلال لحسم اللقب باكراً أمام الأهلي
- غدا "يوم القيامة" في كوريا الشمالية
- آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري
- دراسة طبية.. الموسيقى التركية تساهم في التخفيف من التوتر
- في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
- موسكو تعلن امتلاكها "أب القنابل".. وهذه قوتها التدميرية التي تفوق نظيرتها الأميركية
في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات مخيفة أن الفجوة الصحية في أستراليا بين الأغنياء والفقراء اتسعت بشكل كبير.
هل ترغب في أن تعيش لسنوات أطول في أستراليا؟ لابد أن تكون ثريًا إذن، حيث تكشف الإحصائيات بوضوح زيادة هائلة في الفجوة الصحية الطبقية.
وقال رئيس الجمعية الطبية العالمية السير ماياكل مارموت إن انعدام العدالة التي تؤجج اللامساواة تقتل المزيج من الأشخاص بشكل واسع النطاق.
جاء ذلك على هامش خطاب لمارموت بجامعة فليندرز.
وأشار التقرير إلى أن حجم الثروة التي يملكها الأستراليون تؤثر على الصحة، فالأشخاص الذين يعشون في مناطق فقيرة اجتماعيا واقتصاديا يعيشون بشكل عام 3 أعوام أقل من الذين يقطنون الأحياء الثرية، كما تتضاعف نسبة إصابتهم بالأمراض المزمنة.
وعلاوة على ذلك، تتجاوز نسبة تعرض الفقراء لحالات وفاة كان يمكن تجنبها 1.8 ضعف الأغنياء.
ولاحظ التقرير أنه بالرغم من حدوث تحسن إجمالي في بعض مجالات الصحة الخاصة بسكان أستراليا الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مثل انخفاض معدل التدخين، وتراجع معدلات وفاة الأطفالن لكن متوسط عمر الأبورجينز ما زال في حالة منخفضة مقارنة بغيرهم.
وبلغ متوسط عمر الأبورجينز 69.1 سنة للذكور، و73.7 سنة للإناث، وهو أقل بحوالي 10 سنوات من سكان أستراليا غير الأصليين.
وكشف تقرير المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية عام 2016 أن 56 % من الأستراليين تندرج حالتهم الصحية تحت مسمى ممتاز أو جيد جدا.
وبالمقابل، أظهرت الأرقام أن 50 % على الأقل من الأستراليين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.
ونوه التقرير إلى أن عادات مثل، مثل التدخين، وتعاطي الخمور بشكل مفرط، والنظام الغذائي الفقير، ونقص الرياضة تساهم بشكل رئيسي في زيادة وتيرة العديد من الأمراض المزمنة.
عوامل أخرى مثل الدخل السنوي والتعليم والإسكان والبيئة والنقل والتوظيف تؤثر أيضا على الصحة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير
- في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
- المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
- "أستراليا البيضاء".. عندما هيمن الجنس الأبيض على كل شيء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)