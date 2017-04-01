- أول رئيس يوقع خطة لبلاد "خالية من التبغ"
- المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
- روسيا تدافع عن نفسها لا الأسد
- إبطاء الموت وعلاج الأمراض المستعصية.. إلى أين ستأخذنا آخر التطورات في علم الجينات؟
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد
- كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة
- هل يفوز اردوغان ويتحقق حلمه في احياء الإرث العثماني ويتوج سلطانا مطلقا؟ وماذا لو خسر الرهان؟ وهل ستنجح خطته في اثارة النعرات القومية ضد أوروبا في ترجيح كفته؟ وهل يواجه “مؤامرة” خارجية فعلا؟
- اقتراحٌ بـ «اقتراعٍ طائفي» في لبنان و«ترانسفير» مذهبي على حدوده الشرقية
- وفاة آخر مواليد القرن التاسع عشر
- امرأة تضاعف مواردها المالية بطريقة مثيرة.. تعرف عليها
- توقعات الأبراج ليوم April 16, 2017
- ابتزاز العالم ..
- حدث في مثل هذا اليوم April 16, 2017
- مورينيو للثأر من «البلوز».. ووضع قدم في «التشامبيونز»
- برنامج ترامب الاقتصادي بدأ يترنح
- بري يثني على دعوة الراعي لاعتماد «الستين» تفادياً للفراغ وإذا لم يُقَرّ قانون انتخاب جديد
- محاولة اقتراب «غير سياسية» من غاز السارين
- ساعة الحقيقة تقترب في سوريا
- القانون «التأهيلي» ملهاة وسيليه اقتراح آخر لاستهلاك الوقت حتى 15 مايو
- حلب.. 100 قتيل في تفجير حافلات أهالي الفوعة وكفريا
- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- خبر سار لأصحاب نظرية "لماذا نرتب السرير مادمنا سننام عليه مجدداً؟".. 13 عادة صحية ضارة
- أردوغان: استطلاعات الرأي تشير لغالبية مؤيدة للتعديلات الدستورية
- الانتحار ولا التراجع.. رئيس كوريا الشمالية يتوعّد بالرد مستخدماً الأسلحة النووية على أي هجوم مماثل على بلاده
بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تم بيع هيئة إدارة عملية تسجيل ملكية الأراضي بنيو ساوث ويلز إلى تحالف شركات بقيادة "فرست ستيت سوبر" و"هاستينغز فاند ماناجمينت" مقابل 2.6 مليار دولار.
وامتدحت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديز برجكليان الخطوة، واعتبرت إياها دفعة هائلة للبنية التحتية.
لكن فيما عدا برجكليان، يصف الجميع تقريبا الصفقة سيئة.
الشيء المربح الذي يدر ربحا في "هيئة معلومات الأراضي والعقارات"، هو "هيئة تسجيل ملكية الأراضي" التي تدر ربحا سنويا يناهز 130 مليون دولار، والذي اشتراه تحالف Australian Registry Investments (ARI) وهو كونسورتيوم يضم نحو 80 % من المستثمرين الأستراليين.
ويضم التحالف كلا من "فرست ستيت سوبر" و"هاستينغز فاندز ماناجمنت"، وصندوق المعاش التابع للبنك الملكي الأسكتلندي وغيرها من الشركات.
ووصفت حكومة نيو ساوث ويلز الصفقة بأنها ظاهرة غير مسبوقة بالنسبة للولاية.
وقالت برجكليان: "مرة أخرى تتجاوز نتيجة صفقة اليوم كافة التوقعات، وهو يعني توفير المزيد من الأموال للمدارس والمستشفيات والنقل العام والطرق التي يعتمد عليها الناس يوميا".
ومن المتوقع أن تخصص الحكومة مليار دولار من حصيلة البيع لتحديث استادي باراماتا و"إيه إن زد"، وترميم استاد "أليانز".
أما باقي قيمة الصفقة فسيتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية الأخرى,
بيد أن جمعية الخدمات العامة وصفت الصفقة بالكارثة بالنسبة للملايين من أصحاب الأراضي في نيو ساوث ويلز.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير
- في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- أستراليا.. زوجة إيدي عبيد للمحكمة العليا: لا أعرف شيئا
- المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" تتورط في فضائح مالية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)