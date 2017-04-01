بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تم بيع هيئة إدارة عملية تسجيل ملكية الأراضي بنيو ساوث ويلز إلى تحالف شركات بقيادة "فرست ستيت سوبر" و"هاستينغز فاند ماناجمينت" مقابل 2.6 مليار دولار.

وامتدحت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديز برجكليان الخطوة، واعتبرت إياها دفعة هائلة للبنية التحتية.

لكن فيما عدا برجكليان، يصف الجميع تقريبا الصفقة سيئة.

الشيء المربح الذي يدر ربحا في "هيئة معلومات الأراضي والعقارات"، هو "هيئة تسجيل ملكية الأراضي" التي تدر ربحا سنويا يناهز 130 مليون دولار، والذي اشتراه تحالف Australian Registry Investments (ARI) وهو كونسورتيوم يضم نحو 80 % من المستثمرين الأستراليين.

ويضم التحالف كلا من "فرست ستيت سوبر" و"هاستينغز فاندز ماناجمنت"، وصندوق المعاش التابع للبنك الملكي الأسكتلندي وغيرها من الشركات.

ووصفت حكومة نيو ساوث ويلز الصفقة بأنها ظاهرة غير مسبوقة بالنسبة للولاية.

وقالت برجكليان: "مرة أخرى تتجاوز نتيجة صفقة اليوم كافة التوقعات، وهو يعني توفير المزيد من الأموال للمدارس والمستشفيات والنقل العام والطرق التي يعتمد عليها الناس يوميا".

ومن المتوقع أن تخصص الحكومة مليار دولار من حصيلة البيع لتحديث استادي باراماتا و"إيه إن زد"، وترميم استاد "أليانز".

أما باقي قيمة الصفقة فسيتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية الأخرى,

بيد أن جمعية الخدمات العامة وصفت الصفقة بالكارثة بالنسبة للملايين من أصحاب الأراضي في نيو ساوث ويلز.

المصدر: governmentnews.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا