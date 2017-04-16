إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
المصنفة ايضاً في: استراليا

لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: theconversation.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 183
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فقد الشعب الأسترالي أي إيمان له بالخصخصة، ومن السهل التوصل إلى أسباب ذلك.

 

من وجهة نظر المواطن الأسترالي العادي، فإن سياسة الخصخصة حققت فشلت ذريعا، وبالرغم من ذلك لا تبدي النخبة السياسية أي ندم حيالها، وتحاول دائما الترويج للمضي قدما في تنفيذ المزيد منها.

 

وليس من قبيل الدهشة أن يتحول الناخبون الأستراليون إلى الشعبوية كرد فعلهم الساخط على إيمان الأحزاب التقليدية بالخصخصة.

 

الخصخصة مصطلح يغطي مجموعة من السياسات تتراوح بين البيع الصريح المباشر لمشروعات حكومية مثل "ميدبنك برايفت" أو الاستعانة بشركات خارجية لإدارة خدمات معينة مثل دعم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات الحكومية.

 

وفي اقتصاد مختلط مثل أستراليا، تجد أن الحدود بين القطاعين العام والخاص تتغير بشكل مستمر.

ومع ذلك، فإن السرد الذي يهيمن على سياسة القطاع العام في أستراليا على مدى آخر ربع قرن يجسد الادعاء بأن الخصخصة مرغوبة دائما.

 

بيد أن فشل النماذج العديدة في الخصخصة قاد معظم الأستراليين إلى تكوين استنتاج عكسي.

 

رود سيمز رئيس الهيئة الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك قال إن الخصخصة أسلوب عفا عليه الزمان، وأنها تتسبب في غياب التنافس وعودة الاحتكار.

 

وضرب سيمز مثالا بخصخصة "بورت بوتاني" و"بورت كيمبل" في نيو ساوث ويلز اللذين تم خصخصتهما معا.

 

بورت ملبورن تعرض للخصخصة بشروط تحد من المنافسة مع باقي الموانئ، وكانت النتيجة صعودا كبيرا في الرسوم.

 

مثال آخر على خصخصة لم تؤت ثمارها هو تمويل التعليم المهني الذي أثبت فشلا ذريعا.

 

لقد حان الوقت للابتعاد عن سياسة الخصخصة الفاشلة.

 

المصدر: theconversation.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)