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لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فقد الشعب الأسترالي أي إيمان له بالخصخصة، ومن السهل التوصل إلى أسباب ذلك.
من وجهة نظر المواطن الأسترالي العادي، فإن سياسة الخصخصة حققت فشلت ذريعا، وبالرغم من ذلك لا تبدي النخبة السياسية أي ندم حيالها، وتحاول دائما الترويج للمضي قدما في تنفيذ المزيد منها.
وليس من قبيل الدهشة أن يتحول الناخبون الأستراليون إلى الشعبوية كرد فعلهم الساخط على إيمان الأحزاب التقليدية بالخصخصة.
الخصخصة مصطلح يغطي مجموعة من السياسات تتراوح بين البيع الصريح المباشر لمشروعات حكومية مثل "ميدبنك برايفت" أو الاستعانة بشركات خارجية لإدارة خدمات معينة مثل دعم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات الحكومية.
وفي اقتصاد مختلط مثل أستراليا، تجد أن الحدود بين القطاعين العام والخاص تتغير بشكل مستمر.
ومع ذلك، فإن السرد الذي يهيمن على سياسة القطاع العام في أستراليا على مدى آخر ربع قرن يجسد الادعاء بأن الخصخصة مرغوبة دائما.
بيد أن فشل النماذج العديدة في الخصخصة قاد معظم الأستراليين إلى تكوين استنتاج عكسي.
رود سيمز رئيس الهيئة الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك قال إن الخصخصة أسلوب عفا عليه الزمان، وأنها تتسبب في غياب التنافس وعودة الاحتكار.
وضرب سيمز مثالا بخصخصة "بورت بوتاني" و"بورت كيمبل" في نيو ساوث ويلز اللذين تم خصخصتهما معا.
بورت ملبورن تعرض للخصخصة بشروط تحد من المنافسة مع باقي الموانئ، وكانت النتيجة صعودا كبيرا في الرسوم.
مثال آخر على خصخصة لم تؤت ثمارها هو تمويل التعليم المهني الذي أثبت فشلا ذريعا.
لقد حان الوقت للابتعاد عن سياسة الخصخصة الفاشلة.
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العنكبوت الالكتروني
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
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