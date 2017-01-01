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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا, السياحة في استراليا

بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: australiangeographic.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 277
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بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فيما يلي قائمة بأبرز الشلالات في أستراليا، لا سيما في ولاية كوينزلاند.

 

1- شلال ميلا ميلا

 

 

أكثر الشلالات التي تحظى بنسبة كبيرة من الصور.

 

ويشتق اسم الشلال من بلدة ميلا ميلا في الجزء الجنوبي من Atherton Tableland.

 

ويتساقط الشلال من ارتفاع 18 مترا على بحيرة بالأسفل، مما يجعله المقصد النموذجي للسباحة، ولذلك يكون المكان مكتظا دائما بالزائرين.

ويتواجد بذات المنطقة خمسة شلالات أخرى أصغر حجما وهي باينا وسويتا ومونجالاي وإلينجا وزيلي.

 

ويعتبرها السياح تلك المنطقة نموذجية لالتقاط الصور التذكارية.

 

2- شلال جوزفين

 

 

 

يقع على قاعدة جبل " Mt Bartle Frere" أعلى جبال كوينزلاند، والذي يبلغ ارتفاعه 1622 مترا في منتزه ورونوران الوطني.

ويشهد شلال جوزفين هطول الأمطار لأكثر من 250 يوما في العام، وهو ما يخلق مكانا خلابا يمثل فرصة رائعة لالتقاط الصور التذكارية.

 

ويتميز الشلال بقربه المكاني من "كيرنز" حيث لا يبعد إلا مسافة ساعة واحدة باستخدام السيارة، كما يمكن السباحة أسفل الشلال، ولا يبعد عن موقف انتظار السيارات إلا 5 دقائق سيرا على الأقدام.

 

ويطل الشلال على 3 بحيرات منفصلة.

 

3- شلال ناندرويا

 

 

شلال ناندرويا هو الثالث بين سلسلة عنقودية من الشلالات في منطقة بالمرستون القريب من منتزه وورونموران الوطني، وتضم شلالي واليتشر وتشوبالا.

 

لكن ناندرويا يختلف في مظهره عن جيرانه حيث تتسقاط المياه من الشجر بشكل فريد.

 

أفضل منظر للشلال يأتي في أعقاب الأمطار الغزيرة، لكنه يستحق الزيارة في كافة الأحوال.

 

4- شلالا واليتشر وتشوبالا

 

 

 

السبب في جمعنا للشلالين في خانة واحدة يتمثل أن الوصول إليهما يأتي من خلال نفس الطريق سيرا على الأقدام، وهو قريب من طريق بالمرستون السريع، ويبعد حوالي 2 كم شرق معسكر تخييم "هنريتا كريك".

 

واليتشر شلال عريض ولذلك يبدو كما لو كان يجري بسرعة أبطأ.

 

المصدر: australiangeographic.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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