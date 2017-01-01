- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- طاولة للحوار
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017
- «أم القنابل» والسيد الرئيس
- لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- العقوبات الأميركية ضد حزب الله تطال حلفاءه السياسيين
- تأخرت معركة الحديدة.. أم لم تتأخر
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
- مصادر: طروحات لمعالجة الفراغ بتشكيل حكومة عسكرية
- الراعي: ندعو لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سورية
- أردوغان يهنئ زعماء "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" بالفوز في الاستفتاء
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
- وفاة أحد مؤسسي الإنترنت
- المعتقلون الأمنيون في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
- أول رئيس يوقع خطة لبلاد "خالية من التبغ"
- المرصد: عدد قتلى الهجوم على حافلات قرب حلب يرتفع إلى 112 على الأقل
- روسيا تدافع عن نفسها لا الأسد
- إبطاء الموت وعلاج الأمراض المستعصية.. إلى أين ستأخذنا آخر التطورات في علم الجينات؟
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- ميقاتي مهنئاً بالفصح: لنحافظ على العيش الواحد
بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - فيما يلي قائمة بأبرز الشلالات في أستراليا، لا سيما في ولاية كوينزلاند.
1- شلال ميلا ميلا
أكثر الشلالات التي تحظى بنسبة كبيرة من الصور.
ويشتق اسم الشلال من بلدة ميلا ميلا في الجزء الجنوبي من Atherton Tableland.
ويتساقط الشلال من ارتفاع 18 مترا على بحيرة بالأسفل، مما يجعله المقصد النموذجي للسباحة، ولذلك يكون المكان مكتظا دائما بالزائرين.
ويتواجد بذات المنطقة خمسة شلالات أخرى أصغر حجما وهي باينا وسويتا ومونجالاي وإلينجا وزيلي.
ويعتبرها السياح تلك المنطقة نموذجية لالتقاط الصور التذكارية.
2- شلال جوزفين
يقع على قاعدة جبل " Mt Bartle Frere" أعلى جبال كوينزلاند، والذي يبلغ ارتفاعه 1622 مترا في منتزه ورونوران الوطني.
ويشهد شلال جوزفين هطول الأمطار لأكثر من 250 يوما في العام، وهو ما يخلق مكانا خلابا يمثل فرصة رائعة لالتقاط الصور التذكارية.
ويتميز الشلال بقربه المكاني من "كيرنز" حيث لا يبعد إلا مسافة ساعة واحدة باستخدام السيارة، كما يمكن السباحة أسفل الشلال، ولا يبعد عن موقف انتظار السيارات إلا 5 دقائق سيرا على الأقدام.
ويطل الشلال على 3 بحيرات منفصلة.
3- شلال ناندرويا
شلال ناندرويا هو الثالث بين سلسلة عنقودية من الشلالات في منطقة بالمرستون القريب من منتزه وورونموران الوطني، وتضم شلالي واليتشر وتشوبالا.
لكن ناندرويا يختلف في مظهره عن جيرانه حيث تتسقاط المياه من الشجر بشكل فريد.
أفضل منظر للشلال يأتي في أعقاب الأمطار الغزيرة، لكنه يستحق الزيارة في كافة الأحوال.
4- شلالا واليتشر وتشوبالا
السبب في جمعنا للشلالين في خانة واحدة يتمثل أن الوصول إليهما يأتي من خلال نفس الطريق سيرا على الأقدام، وهو قريب من طريق بالمرستون السريع، ويبعد حوالي 2 كم شرق معسكر تخييم "هنريتا كريك".
واليتشر شلال عريض ولذلك يبدو كما لو كان يجري بسرعة أبطأ.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 159
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير
- في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)